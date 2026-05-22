Casorate Sempione
A Casorate Sempione la corsa per la festa di San Tito
Una grande serata di sport organizzata dall’Atletica Casorate con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale di Casorate: una corsa nazionale su strada di 5 km che attraverserà le vie del paese e porterà a Casorate circa 800 atleti
Nella serata di giovedì 28 maggio 2026 le strade di Casorate Sempione si animeranno con la 19ª edizione della Corsa Podistica Serale di San Tito, valida anche come 5° Memorial Vittorio Magnoni, in ricordo del nostro caro socio.
Una grande serata di sport organizzata dall’Atletica Casorate con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale di Casorate: una corsa nazionale su strada di 5 km che attraverserà le vie del paese e porterà a Casorate circa 800 atleti (immagine di repertorio).
Programma della serata
Ore 19:00 → Ritrovo e iscrizioni presso l’Area Feste di Via Roma
Ore 19:30 → Gare per bambini e ragazzi Under 13 sulla pista di atletica, con medaglia ricordo per tutti i partecipanti
Ore 20:15 → Partenza della corsa popolare aperta a tutti, con partenza nei pressi del cimitero di Via Roma e arrivo sulla pista di atletica
Viabilità e chiusure stradali
Per motivi di sicurezza e ordine pubblico, Via Roma sarà chiusa al traffico dalle ore 19:45 alle ore 21:00, dalla rotonda del benzinaio fino all’incrocio con Via V. Veneto.
Il traffico verrà deviato su Via Medaglie d’Oro e Via V. Veneto.
Durante il passaggio degli atleti nelle vie del paese, il traffico sarà temporaneamente bloccato per pochi minuti, giusto il tempo necessario al transito del gruppo principale.
«Sarebbe davvero bellissimo vedere tanti casoratesi lungo le strade del paese ad applaudire, sostenere e incitare gli atleti», spiegano gli organizzatori..
Lo sport di strada vive soprattutto grazie al calore, alla collaborazione e alla partecipazione della comunità.
Durante tutta la serata sarà attivo uno stand gastronomico presso l’Area Feste, a cura dell’associazione HUB SEMPIONE BASKET, che ringrazio per l’ospitalità e la preziosa collaborazione.
Un sentito grazie anche all’associazione A.GEN.CAS di Casorate per la concessione dell’Area Feste, al nostro Comando di Polizia Locale e ai Volontari della Protezione Civile di Casorate, che garantiranno supporto e sicurezza lungo il percorso.
L’occasione per una splendida serata di sport, amicizia e partecipazione.
Per maggiori informazioni e articolo di presentazione: https://www.
atletica-casorate.it/index. php/8-news/673-27-05-2025-a- casorate-il-4-memorial-magnoni
22 Maggio 2026