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Casorate Sempione

A Casorate Sempione un incontro coi carabinieri per prevenire le truffe agli anziani

Saranno dati importanti ed utili consigli per prevenire questo fenomeno che sempre più spesso coinvolge i nostri cari. Siete invitati a partecipare

Generico 11 May 2026
Incontri

13 Maggio 2026

Mercoledì 13 maggio alle ore 18.00 a Palazzo Cattoretti, Casorate Sempione, incontro con i Carabinieri della Stazione di Somma Lombardo sul tema truffe agli anziani.

Parteciperanno i militari della legione Carabinieri “Lombardia” Stazione di Somma Lombardo, propone un interessante incontro avente come tema “Truffe agli anziani”.

Saranno dati importanti ed utili consigli per prevenire questo fenomeno che sempre più spesso coinvolge i nostri cari. Siete invitati a partecipare.

13 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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