A Cassano Magnago il Festival delle arti: tre giorni tra cinema, musica, fotografia e workshop
A Villa Oliva da venerdì 15 a domenica 17 maggio un weekend organizzato dall’associazione VilLab
Tre giorni dedicati alla creatività, all’arte e ai giovani talenti. A Villa Oliva di Cassano Magnago arriva il “Festival delle arti”, iniziativa promossa da VilLab AuleStudenti con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Cassano Magnago. Il programma, ricco di appuntamenti tra talk, masterclass, performance, workshop, musica dal vivo e proiezioni, si svilupperà da venerdì a domenica negli spazi della villa di via Volta.
«Sono veramente orgoglioso di questo festival, come associazione hanno lavorato tantissimo e sono riusciti a creare un progetto importante per tutto il territorio» dice l’assessore Alessandro Passuello. «Mi fa piacere che parta dalla loro “casa”, Villa Oliva, messa a disposizione dal Comune, e che si continui a crescere».
«Diciamo che l’idea di questo di questo festival nasce dalla partecipazione a un bando fuoriclasse che si chiama fuoriclasse appunto, che è proposto dalla Regione e che abbiamo vinto: ci ha fatto porre tutte le nostre energie in questo ambizioso progetto che durerà tre giorni”, dice Davide De Bernardi, direttore artistico.
“L’offerta è varia perché innanzitutto ci sono anche dei concorsi che includono quattro sezioni artistiche sia poesia, fotografia pittura illustrazione e cortometraggi verranno esposti i finalisti e anche altre opere selezionate. Ci saranno anche degli espositori esterni tra cui i giudici che e alcuni artisti comunque del territorio che parteciperanno e saranno attivi veramente attraverso le master class”.
Il programma del Festival delle arti a Cassano Magnago
Il festival prenderà il via venerdì 15 maggio alle 17.30 con l’accoglienza e la registrazione degli artisti, seguite dalla presentazione ufficiale nella Sala Paesaggi Nordici. La serata proseguirà con un momento conviviale accompagnato da musica live, con il duo acustico Sofia Buglisi e Gabriele Emmanuello, il sestetto jazz “I Martinos” e la band “Branzinos”.
Sabato mattina spazio ai cortometraggi non finalisti e alla masterclass di scrittura creativa curata da Annitta di Mineo. Nel pomeriggio si alterneranno invece diversi approfondimenti artistici: dalla poesia con “Voci di donne, parole nuove” di Anna Taravella, all’astrofotografia con Chiara Righi, fino alla masterclass di cinema “Linguaggi indipendenti e festival strategy” curata da Alessandro Leone e Massimiliano Reina. In programma anche la performance teatrale “Il risveglio della cicala” e, in serata, la proiezione dei cortometraggi finalisti con open talk moderato da Vil.lab ets.
La giornata di domenica sarà invece dedicata ai workshop artistici e alla fotografia. In mattinata si terranno i laboratori di pittura astratta “Abstract Dreaming” con Simone Leontini e di pittura su specchio “Guarda che Luna” con Giorgia Vajente. Nel pomeriggio sarà protagonista la fotografia con la masterclass “La valigia del tempo: dagli albori della fotografia all’AI”, a cura di Claudio Argentiero di Afi, insieme al talk istituzionale “Arti e Territorio: tra sogno e possibilità”.
A chiudere il festival saranno le premiazioni ufficiali delle opere selezionate e una festa finale con dj set di Alex Talerico e Giuseppe Schembri del Collettivo Solace.
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