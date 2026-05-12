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A Cassano Magnago la 3L si ritrova dopo 42 anni: “Una serata per tornare indietro nel tempo”

Erano in 26, si sono ritrovati in 18. La cena nel ristorante di fronte alla vecchia scuola e la foto rifatta come allora

Generico 11 May 2026

Erano in 26 nella classe 3L delle scuole medie di Cassano Magnago: alla cena che li ha riuniti si sono ritrovati in 18, dopo oltre quattro decenni. La serata è nata dall’idea di Marzia, che diversi mesi fa aveva pensato di riportare insieme i vecchi compagni di banco.

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La reunion della 3L di Cassano Magnago 4 di 5
La reunion della 3L di Cassano Magnago
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La reunion della 3L di Cassano Magnago
La reunion della 3L di Cassano Magnago

L’organizzazione è stata un lavoro di squadra: ogni compagno ritrovato aiutava a rintracciarne un altro, attraverso un vero e proprio passaparola a catena. Vecchi numeri di telefono, conoscenze comuni, amicizie rimaste nel tempo. Alcuni non hanno potuto partecipare per impegni già presi, ma il gruppo sta già pensando a un nuovo incontro.

La location scelta ha aggiunto emozione alla serata: hanno cenato in un ristorante proprio di fronte alla loro vecchia scuola media. E non poteva mancare il momento simbolico: la foto di classe rifatta nella stessa identica posizione di quella scattata ai tempi delle medie, seguita da una seconda foto davanti all’ingresso della scuola.

La reunion della 3L di Cassano Magnago

«Per una sera siamo tornati piacevolmente indietro nel tempo», raccontano. Una classe che ha dimostrato di essere rimasta coesa e unita, anche dopo 42 anni.

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Pubblicato il 12 Maggio 2026
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