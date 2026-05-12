A Cassano Magnago la prima “Festa di Primavera”: mercatini, giochi e solidarietà su viale delle Rimembranze

Una giornata dedicata alla primavera, alla socialità e alla solidarietà animerà Cassano Magnago domenica 17 maggio 2026 con la prima edizione della “Festa di Primavera”, iniziativa promossa dalla Città di Cassano Magnago – assessorato alla Cultura, in collaborazione con NPT, Sezione Alpini e Art Cafè.

L’evento si svolgerà sul viale delle Rimembranze e proporrà per tutta la giornata attività pensate per famiglie, giovani e cittadini di tutte le età. Il programma prenderà il via alle 9.30 con l’apertura dei mercatini, mentre dalle 10 saranno disponibili giochi liberi come ping pong e calcio balilla. Alle 10.30 aprirà anche l’area food, che accompagnerà i visitatori per l’intera manifestazione.

Nel pomeriggio, alle 14, spazio al torneo-esibizione di calcio balilla professionistico curato da Playballilla Valle Olona. Durante tutta la giornata non mancheranno musica e intrattenimento con dj set e varie attività diffuse lungo l’area della festa. La chiusura dell’evento è prevista alle 18.

La manifestazione sarà anche occasione per valorizzare il volontariato e le realtà associative del territorio. Parte del ricavato della giornata verrà infatti devoluto a enti e associazioni locali. Tra le iniziative presenti ci sarà anche il laboratorio esperienziale “Senti come mi sento” dedicato ad Aism.

Accanto alle attività ricreative troveranno spazio diverse esposizioni, tra cui auto e moto d’epoca, mezzi storici della Seconda guerra mondiale e veicoli storici e attuali dei Vigili del fuoco, con la partecipazione di numerose associazioni e gruppi del territorio.