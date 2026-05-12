A Cassano Magnago la prima “Festa di Primavera”: mercatini, giochi e solidarietà su viale delle Rimembranze
Un0intera giornata di festa, fin dal mattino presto, con tante proposte per tutti
Una giornata dedicata alla primavera, alla socialità e alla solidarietà animerà Cassano Magnago domenica 17 maggio 2026 con la prima edizione della “Festa di Primavera”, iniziativa promossa dalla Città di Cassano Magnago – assessorato alla Cultura, in collaborazione con NPT, Sezione Alpini e Art Cafè.
L’evento si svolgerà sul viale delle Rimembranze e proporrà per tutta la giornata attività pensate per famiglie, giovani e cittadini di tutte le età. Il programma prenderà il via alle 9.30 con l’apertura dei mercatini, mentre dalle 10 saranno disponibili giochi liberi come ping pong e calcio balilla. Alle 10.30 aprirà anche l’area food, che accompagnerà i visitatori per l’intera manifestazione.
Nel pomeriggio, alle 14, spazio al torneo-esibizione di calcio balilla professionistico curato da Playballilla Valle Olona. Durante tutta la giornata non mancheranno musica e intrattenimento con dj set e varie attività diffuse lungo l’area della festa. La chiusura dell’evento è prevista alle 18.
La manifestazione sarà anche occasione per valorizzare il volontariato e le realtà associative del territorio. Parte del ricavato della giornata verrà infatti devoluto a enti e associazioni locali. Tra le iniziative presenti ci sarà anche il laboratorio esperienziale “Senti come mi sento” dedicato ad Aism.
Accanto alle attività ricreative troveranno spazio diverse esposizioni, tra cui auto e moto d’epoca, mezzi storici della Seconda guerra mondiale e veicoli storici e attuali dei Vigili del fuoco, con la partecipazione di numerose associazioni e gruppi del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.