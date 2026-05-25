A Cassano Magnago la Sagra degli arrosticini e della cacio & pepe: tre giorni di sapori tra Abruzzo e Roma

Un viaggio tra i profumi delle rosticcerie abruzzesi e le osterie romane sta per arrivare a Cassano Magnago. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio il Maggiolone Social Park ospiterà la nuova edizione della Sagra degli arrosticini e della pasta cacio & pepe, un intero weekend dedicato ai grandi sapori del centro Italia tra cucina tradizionale, musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età. L’evento si svolgerà all’Area Feste di via Primo Maggio con ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione e all’interno della grande tensostruttura coperta da 1600 metri quadrati, pronta ad accogliere il pubblico anche in caso di maltempo.

Protagonisti assoluti della manifestazione saranno due simboli amatissimi della cucina italiana: gli arrosticini abruzzesi di pecora cotti alla brace e la pasta cacio & pepe romana, preparata secondo tradizione.

Accanto a loro ci sarà un ricco menu che porterà a tavola altri piatti iconici del Lazio e dell’Abruzzo, dalla carbonara ai supplì, passando per porchetta, carciofi alla giudia e saccocce romane farcite.

Tra le proposte più attese figurano la saccoccia con porchetta, quella con polpette, cicoria e stracciatella, oltre alle costine di maiale con patatine e ai classici coni di supplì al pomodoro o cacio e pepe.

Non mancheranno i dolci della tradizione come torta della nonna e panna cotta. Per l’occasione saranno disponibili anche due speciali “Menu Balera” pensati per chi vuole vivere una serata completa tra cucina popolare e musica dal vivo.

L’organizzazione consiglia la prenotazione, vista la disponibilità limitata dei tavoli e il servizio esclusivamente al tavolo. Sarà comunque attivo anche il servizio take away.

Per prenotare è possibile compilare il modulo online: https://forms.gle/CvnWrUwgLb7uWJXj7

Oltre alla cucina, il weekend sarà animato da un ricco programma di eventi serali. Venerdì sera spazio a “Quanto sei bella Roma”, spettacolo musicale dedicato alle canzoni e ai sonetti romani con gli Hornytoorinchos live.

Sabato il Maggiolone si trasformerà invece in una grande festa con il VaiTra Party tra musica live, dj set, market, toro meccanico ed esposizioni artistiche.

Domenica gran finale con Luciano e Paola e una serata all’insegna del liscio e del ballo tradizionale.

Durante tutta la manifestazione resteranno attive anche l’area giochi, il tiro a segno e gli spazi dedicati alle famiglie, confermando ancora una volta la vocazione del Maggiolone Social Park