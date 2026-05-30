A Castellanza il Facchinetti Day 2026, una festa del merito tra sociale, innovazione e impegno

Il 29 maggio l’Istituto ha vissuto uno dei momenti più significativi dell’intero anno scolastico con la tredicesima edizione del Facchinetti Day, la manifestazione nata nel 2013 per ricordare il senatore Cipriano Facchinetti e per valorizzare gli studenti che si sono distinti per merito, partecipazione e spirito di iniziativa.

La cerimonia, ospitata nella Biblioteca dell’istituto, ha rappresentato molto più di una semplice consegna di attestati e borse di studio. È stata l’occasione per mettere in luce il lavoro svolto durante l’anno da decine di ragazzi e ragazze che hanno scelto di investire tempo ed energie in attività che vanno oltre il normale percorso scolastico. Progetti dedicati alla salute, alla peer education, all’inclusione, all’imprenditorialità, all’innovazione tecnologica, alle competizioni sportive e alle esperienze internazionali hanno dimostrato come la scuola sia capace di diventare un luogo di crescita personale e professionale.

Tra i percorsi premiati figurano i progetti di Educazione alla salute, che hanno coinvolto gli studenti Filippo Radice, Giacomo Coccaro, Lorenzo Rampinini, Christian Losa, Daniel Marzolo, Riccardo Riondato, Pietro Scazzosi, Andrea Sesso, Fariha Uddin, Tahsin Abdin, Flavio Agostini, Marco Baglioni, Mattia Barbu, Riccardo Critelli, Jago Fossati, Federico Montepini, Matilde Paviglianiti, Sara Lina Pisani, Luca Rossetti, Gabriele Toia, Lorenzo Varetto, Loris Albergucci, Simone Pitto, Simone Buttaci, Lorenzo Pedace, Francesca Colombo, Gianluca De Zolt, Simone Morgante, Leonardo Dessi, Paolo Bucci, Fahmida Hossain, Edoardo Liano, Armanpreet Singh, Nicolas Defranceschi, Simone Barbuto, Roberto Arrigo, Leonardo Benini, Stefano Canta, Luca Cremona, Alessio Lupo, Giulio Moroni, Leonardo Poncato, Matteo Travaini e Simone Veronese.

Per il progetto Peer Education e mediazione tra pari, organizzato con ATS Insubria, sono stati premiati Kilian Procopio, Rebecca Prisco, Lorenzo Teramo, Melissa Costanza, Matteo Bice, Edoardo Patano, Amir Heneineh, Sofia El Kasbaoui, Sofia Ouchai, Giuseppe Ganto, Dorothy Stocco, Giulia Aspesani, Alessandro Tallarita, Federico Caccia, Davide Paleardi, Mattia Almasi, Jacopo Crespan, Mattia Regalia, Mattia Colombo, Alessandro Lopez, Samuele Di Miceli, Riccardo Manni, Gabriele Nikaj e Luca Mondellini.

Spazio anche allo sport con il riconoscimento alla squadra che ha partecipato alla fase provinciale di pallavolo allievi, composta da Francesco Colombo, Giovanni Cortesi, Carlo Ferrario, Mattia Groli, Pietro Maniero, Leonardo Pezzano, Aaron Tande, Luca Valenti, Markos Venegoni e Francesco Zmarandache.

Per l’Experience Volley School Cup sono stati premiati Bochra Hedda, Sara Merlo, Elisa Capristo, Michelle Di Dio, Valentina Rossi, Letizia Lualdi, Alessia Manenti, Sofia El Kasbaoui, Giulia Danzante, Soda Diagne e Sofia Ferioli.

Grande attenzione è stata dedicata ai progetti di imprenditorialità e innovazione. Per Ecodrop.JA sono stati premiati Lorenzo Testa, Lorenzo Acocella, Christian Bona, Samuele Silenzi e Alessandro Garofoli. Per Safecoreelectronics.JA il riconoscimento è andato a Dennis Napoli, Federico Zara, Francesco Vignati, Simone Ferrati e Francesco Rosato. Nel progetto Apex Secure.JA si sono distinti Giorgio Caldiroli, Andrea Pastori, Cristian Bracaloni, Francesco Maiolo, Gabriele Gallazzi e Tommaso Genoni. Nell’iniziativa Impresa in Azione sono stati premiati Gabriele Messina, Alice Maria Curcillo, Filippo Bergamaschi e Alessandro Bucalo.

Riconoscimenti anche per il progetto Robocup, che ha visto protagonisti Marco Moretti, Sandra D’Arrigo, Federico Barban, Simone Cappone e Loris Berra, e per il progetto Speak-I, con Emanuele Pastori, Enrico Borghi, Simone Ceriotti, Nicolas Rodrigues e Giulio Moroni. Per il percorso di internazionalizzazione e doppio diploma è stato premiato Joele Tristano Stergio.

La cerimonia ha inoltre celebrato gli studenti destinatari delle borse di studio. La Borsa di studio Alberto Moroni è stata assegnata a Chiara Roveda. La Borsa di studio Piero e Attilio Faroni è andata a Sara De Bernardi, Lucrezia Mistretta, Sabrina Merikech e Alessia Licata.

Particolarmente significativa la consegna della Borsa di studio Cipriano Facchinetti, assegnata a Fariha Uddin, Alessandro Mottin, Armanpreet Singh, Davide Tolmi, Gabriele Albè, Nicolas De Franceschi, Gianluca De Zolt, Riccardo Lombardi, Noemi Martelli, Gabriele Toia e Gioia Christian.

Infine, il premio Generazione d’Industria promosso da Univa è stato conferito a Noel Mistretta, Lorenzo Testa, Pierre O’Maad Sarr e Loris Berra.