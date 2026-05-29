A Castellanza musica, cinema, arte e natura da giugno a settembre con “L’Estate in Città”

Da lunedì 1 giugno a domenica 27 settembre, il Comune di Castellanza porta in scena “L’estate in città 2026”, un cartellone articolato che distribuisce eventi culturali, musicali, cinematografici e sportivi tra i luoghi più significativi della città: il cortile del municipio, la piazza lineare della biblioteca, Villa Pomini, il Museo Pagani, il Parco Alto Milanese e le piazze del centro storico.

La musica attraversa l’intera estate con proposte di respiro diverso. Si parte dal concerto per la Festa della Repubblica del 2 giugno, affidato all’Orchestra Giovanile delle Scuole di Musica Niccolò Paganini diretta dal maestro Alberto Ranieri Manzalini, e si arriva al Festival JAZZaltro di fine agosto con il Francesco Schepisi Elevation Quartet. Nel mezzo, il cortile del municipio ospita il festival Donne In•Canto con Sara Cappelletti Acoustic Trio, il “Tributo a Jovanotti” della Safari Band e il “Tributo ai Pinguini Tattici Nucleari” con I Tattici dello Zen.

Il Corpo Musicale Santa Cecilia, dal canto suo, porta la propria tradizione sia nel cortile del municipio per il Concerto d’Estate, sia in quota ad Alagna Valsesia-Pianalunga per il “Concerto in quota” organizzato dalla sezione locale del CAI. Il cinema occupa uno spazio consistente nel programma. La collaborazione con l’associazione Amici del Teatro porta al Teatro di via Dante due titoli: “…che Dio perdona a tutti” di Pif e “Nel tepore del ballo” di Pupi Avati. Parallelamente, il cortile del municipio ospita un ciclo di cinema d’estate che abbraccia titoli di autori di primo piano: da “Cime tempestose” di Emerald Fennell a “Amarga Navidad” di Pedro Almodóvar, da “Michael” di Antoine Fuqua a “Le città di pianura” di Francesco Sossai, fino a “Per te” di Alessandro Aronadio.

La letteratura e la parola parlata trovano spazio nelle serate di reading: Le Voci Narranti propongono “Il respiro del cielo stellato: sinfonie astrali per musica e voci narranti” alla biblioteca civica, mentre il laboratorio di lettura espressiva dell’associazione Teatro della Corte porta in biblioteca “Cerco la gioia. Biografia di una stella da Norma Jean a Marilyn”.

L’arte è presente con la mostra “I colori del pittore Alpino Gianni Cassani, per i suoi amici Alpini”, a cura dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo “Pino Cagelli” allestita a Villa Pomini dall’inaugurazione del 2 giugno fino al 14 giugno. Il Museo Pagani apre invece le sue porte per la quinta edizione del Festival Archivi del Contemporaneo, con visite guidate a cura di Archivifuturi.

Il CAI propone, inoltre, un ciclo di conferenze nel format “Esplorando”: tre appuntamenti in biblioteca affrontano rispettivamente il viaggio in tenda nel Canada occidentale con il videomaker Luca Colombo, il tema della salute in montagna per donne, bambini e anziani con il cardiologo Giorgio Cellina, e il confronto tra alpinismo e immersioni subacquee con Massimo Garavaglia e Roberto Menzaghi.

Non mancano gli appuntamenti dedicati allo sport, alla vita di quartiere e alla socializzazione. Il Torneo di basket 3vs3 Cherry’s Court, organizzato da Basket Lainate, anima l’area della Corte del Ciliegio e la Scuola Leonardo Da Vinci il 28 giugno. Il Summer Party, dell’associazione Area Giovani del 10 luglio ospiterà la pallavolista di Serie A Benedetta Sartori. I Quartieri in Festa 2026 del 5 luglio percorrono le vie cittadine, mentre “Una palestra a cielo aperto 2026” offre gratuitamente un corso di ginnastica per adulti e anziani al Parco Alto Milanese da giugno fino a metà settembre.

Settembre chiude il calendario con il pic-nic solidale del 4 settembre in piazza San Bernardo, la giornata di educazione ambientale del Parco Alto Milanese in Festa del 13 settembre nell’area della Baitina e lo street food con musica dal vivo a cura della Pro Loco di Castellanza in piazza Mercato dal 25 al 27 settembre. A cornice della stagione autunnale, Castellanza sarà presente nel programma del circuito “Ville Aperte in Brianza e Lombardia” con visite guidate a Villa Brambilla, sede del comune (19 e 20 settembre, € 5) e al Museo Pagani (26 e 27 settembre, € 10), su prenotazione tramite www.villeaperte.info.

«Una città si trasforma quando i suoi spazi si popolano di persone, esperienze e bellezza condivisa – è il commento dell’assessore alla Cultura e all’Istruzione, Davide Tarlazzi -. “Estate in città 2026” nasce da questa convinzione: la cultura non è soltanto proposta di spettacoli ed eventi, ma occasione concreta per sentirsi parte di una comunità viva, dinamica e desiderosa di incontrarsi. Il cartellone che presentiamo ci accompagnerà per tutta l’estate con appuntamenti rivolti a pubblici diversi. Tutto questo è possibile grazie al lavoro di tanti artisti e alla collaborazione delle associazioni che animano il nostro territorio».

«Il programma estivo che proponiamo è la conferma di un impegno che l’amministrazione comunale porta avanti con convinzione -aggiunge il sindaco Cristina Borroni-: un’estate ricca di proposte per ogni età, in ogni angolo della città, senza che nessuno resti escluso. Abbiamo voluto che il programma raggiungesse davvero tutti: dai giovani alle famiglie e gli anziani. La solidarietà è parte integrante di questa estate, come dimostrano la Festa dei quartieri di luglio e il pic-nic solidale in piazza San Bernardo di settembre. Inoltre, la presenza nel circuito “Ville Aperte in Brianza e Lombardia” ci ricorda che Castellanza ha una storia e un patrimonio da raccontare, con orgoglio».

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO