A Castello Cabiaglio la prima edizione del “Festival dello Sport”

Una due giorni ricca di appuntamenti organizzata dall’APS e dalla Cooperativa Il Bosco Verde con il patrocinio del Comune che prevede tornei di ogni tipo e musica dal vivo

Il borgo di Castello Cabiaglio si prepara a un fine settimana all’insegna del movimento e della socialità. Sabato 6 giugno 2026 prenderà il via la prima edizione del “Festival dello Sport”, una manifestazione nata dalla sinergia tra l’Associazione di Promozione Sociale (APS) locale e la Cooperativa Il Bosco Verde, con il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. L’evento promette di animare le vie e gli spazi del paese con una proposta multidisciplinare rivolta a tutte le fasce d’età.

Tornei e attività per i più piccoli

Il programma sportivo entrerà nel vivo a partire dalle ore 16.00 del sabato, quando fischieranno gli inizi dei tornei previsti dal calendario. Gli appassionati potranno misurarsi in diverse discipline: dal calcio a 7 allo street basket 3vs3, passando per la pallavolo e il classico ping pong. Per partecipare alle competizioni non è necessaria una pre-iscrizione online, poiché le adesioni verranno raccolte direttamente sul campo poco prima dell’avvio delle gare.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai bambini, con attività pensate per il contatto con la natura e il divertimento all’aria aperta. Tra le proposte spiccano il giro con i pony e l’arrampicata sugli alberi, un’occasione per scoprire il territorio da una prospettiva insolita e ludica.

Serata gastronomica e premiazioni

Con il calare del sole, l’attenzione si sposterà negli spazi di Casa Betlem. Dalle ore 19.00 circa sarà attivo un punto ristoro con stand gastronomico e birra artigianale, pensato per rifocillare atleti e spettatori. La serata proseguirà con le premiazioni ufficiali dei tornei pomeridiani, il tutto accompagnato da un sottofondo musicale con DJ set che trasformerà il momento conviviale in una vera festa di comunità.

Domenica spazio alla corsa verticale

La due giorni di sport non si esaurirà con i festeggiamenti del sabato. La mattina di domenica 7 giugno sarà infatti dedicata alla sfida contro il cronometro con la seconda edizione di “El Gringo Vertical”. La cronoscalata, che ha già riscosso successo nella sua prima uscita, metterà alla prova la resistenza degli specialisti della salita lungo i sentieri che caratterizzano i dintorni del borgo. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare l’organizzazione al numero 329.7904021.