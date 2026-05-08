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A Castelveccana una domenica tra musica e chiese antiche “In ascolto di luoghi e voci”

Domenica 10 maggio il borgo della Valtravaglia ospita un percorso artistico alla scoperta di San Giorgio, San Genesio e Santa Veronica con un gran finale musicale affidato ai giovani talenti diretti da Raffaele Cifani

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Turismo, Gite ed Escursioni

10 Maggio 2026

Castelveccana si prepara a vivere una giornata all’insegna della bellezza con l’evento “In ascolto di luoghi e voci”, un itinerario artistico e musicale che domenica 10 maggio coinvolgerà residenti e visitatori. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con le Parrocchie della Valtravaglia, propone un viaggio tra i tesori storici e religiosi del territorio, culminando in un grande concerto corale che vedrà protagonisti oltre cento giovani voci.

Un itinerario tra arte e natura

Il programma prevede l’apertura straordinaria di tre luoghi di culto di grande pregio: le chiese di San Giorgio, San Genesio e Santa Veronica saranno visitabili dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00. Per chi desidera immergersi completamente nel paesaggio della Valtravaglia, è stato organizzato un percorso a piedi guidato. Le partenze sono fissate alle 10.30 e alle 13.30 dal piazzale della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo; per partecipare è necessario prenotarsi al numero +393381241336.

Il concerto dei cori giovanili

Il momento clou della manifestazione si terrà alle 16.30 presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo con l’esibizione dei cori giovanili. A salire sul palco saranno il Coro del Liceo Cairoli di Varese e il Coro Enjoy di Cesano Maderno. «Sarà una bella e preziosa occasione – spiegano gli organizzatori – per ascoltare e lasciarsi coinvolgere da ragazze e ragazzi che, attraverso il canto, trasmettono entusiasmo e passione, dimostrando come la musica possa essere un potente strumento di crescita e di formazione culturale».

Due eccellenze dirette dal maestro Cifani

Entrambe le formazioni sono dirette dal maestro Raffaele Cifani, musicista con una lunga esperienza nella coralità scolastica e recente nomina alla guida del Coro Giovanile Lombardo. Il Coro del Liceo Cairoli, nato nel 2003, vanta una storia ricca di premi nazionali e collaborazioni prestigiose, come quella con Ennio Morricone. Il Coro Enjoy è invece una formazione femminile che spazia dalla polifonia rinascimentale al Vocal Pop a cappella, distinguendosi per un repertorio eclettico che ha già portato alla realizzazione del disco “Resonating Light”.

Informazioni utili per partecipare

L’ingresso al concerto è libero e aperto a tutti. L’evento rappresenta una sinergia tra enti locali e realtà associative per valorizzare il patrimonio della Valtravaglia attraverso il linguaggio universale della musica vocale. Si consiglia l’uso di calzature comode per chi intende partecipare ai percorsi a piedi tra le antiche chiese del borgo.

8 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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