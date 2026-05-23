A Castiglione Olona torna “Il borgo dei balocchi”: giochi, laboratori e magia nel cuore del centro storico

Il centro storico di Castiglione Olona si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande spazio dedicato al gioco, alla creatività e alla condivisione. Sabato 30 maggio 2026 torna infatti “Il Borgo dei Balocchi”, la manifestazione organizzata dal Comune di Castiglione Olona in collaborazione con gruppi e associazioni del territorio, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione.

L’evento, promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione con il patrocinio della Provincia di Varese, animerà dalle ore 15 alle 19 le vie e le storiche corti del borgo, coinvolgendo bambini, famiglie e visitatori in un pomeriggio all’insegna del divertimento e della riscoperta delle tradizioni di un tempo.

Cuore della manifestazione sarà la centralissima piazza Garibaldi, che ospiterà numerose attività pensate per tutte le età: laboratori didattici, giochi tradizionali, letture animate, fiabe, spettacoli e momenti di intrattenimento. Un’occasione per vivere il centro storico in una veste festosa e partecipata, valorizzando il patrimonio culturale e sociale della comunità castiglionese.

Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno le iniziative curate dalle scuole dell’infanzia cittadine, dagli enti e dalle associazioni locali e dalla sezione giovani della Croce Rossa Italiana, che proporrà la sempre apprezzata “Ambulanza dei pupazzi”, attività educativa dedicata ai più piccoli. Non mancheranno poi momenti spettacolari, come l’esibizione del Mangiafuoco, pronto a stupire il pubblico con performance scenografiche e coinvolgenti.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca “Avventura al museo di Palazzo Branda Castiglioni: un viaggio interattivo nell’Umanesimo”, iniziativa proposta dall’Ufficio Cultura con attività in programma a partire dalle 15.30 e ultimo ingresso alle 17.15. Spazio anche ai giochi in legno della tradizione, curati da “Passioni e fantasia”, oltre a numerose attività da condividere in famiglia come calcio balilla 7 contro 7 e ping-pong.

Tutte le iniziative saranno a ingresso gratuito. Durante il pomeriggio saranno inoltre presenti punti ristoro e aree dedicate alle merende e agli aperitivi, gestiti dall’associazione “Genitori in Branda” e da Cirfood.