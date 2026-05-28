A Castiglione Olona torna “Pedala con Lino”, la pedalata benefica a sostegno della ricerca sulla SLA

Domenica undicesima edizione dell’iniziativa ecologica e benefica organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Team Lino

Undicesima edizione per “Pedala con Lino”, la pedalata ecologica benefica organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Team Lino con il patrocinio della Città di Castiglione Olona e il sostegno di Aisla Varese, Avis Castiglione Olona e CO Servizi.

L’appuntamento è fissato per domenica 31 maggio 2026 al Parco Castello di Monteruzzo, a Castiglione Olona, con ritrovo alle 8.30. La manifestazione prevede una pedalata di 23 chilometri aperta agli appassionati delle due ruote e a tutti coloro che desiderano partecipare a una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e della sensibilizzazione.

L’iniziativa nasce per sostenere la ricerca sulla SLA e mantenere vivo il legame con “l’amico Lino”, figura simbolo dell’evento. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza, con l’obiettivo di dare un contributo concreto alle attività di ricerca e supporto dedicate alla sclerosi laterale amiotrofica.

Per partecipare è prevista un’offerta consigliata di 10 euro, comprensiva di assicurazione. Le iscrizioni saranno effettuate direttamente sul posto entro le ore 9.00. Gli organizzatori ricordano inoltre che è obbligatorio l’utilizzo del casco durante la pedalata.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 7 giugno 2026.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 338 5961928 oppure scrivere all’indirizzo email pasqualefederico59@gmail.com.