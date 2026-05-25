A Castronno il Coro Pieve del Seprio porta in scena “Voci delle nostre radici”

Il Cortile di Vicolo dei Cantoni a Castronno si prepara ad accogliere una serata dedicata alla memoria, alla tradizione e alla musica popolare. Venerdì 29 maggio 2026 alle 20.30 il Coro Pieve del Seprio porterà in scena il concerto “Voci delle nostre radici”, un viaggio musicale tra canti popolari, racconti di emigrazione, lavoro, guerra e festa. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella Sala Polivalente del Comune.

Il coro, diretto dal maestro Matteo Magistrali, sarà accompagnato dalla partecipazione di Carlo Colli e Maurizio Valli. Il programma attraversa temi profondamente legati alla cultura popolare e alla memoria collettiva: dalla natura e il passare del tempo ai canti della tradizione italiana e internazionale, fino ai brani dedicati alla libertà e alla convivialità.

Fondato nel 1972 da Carlo Magistrali, il Coro Pieve del Seprio rappresenta una realtà musicale storica del territorio. Negli anni ha costruito un repertorio che spazia dalla musica sacra al canto popolare, partecipando a festival internazionali e ottenendo importanti riconoscimenti in concorsi corali nazionali. Oggi il gruppo conta circa 25 elementi ed è affiliato all’U.S.C.I. Varese.

A dirigere il concerto sarà Matteo Magistrali, compositore, cantante e direttore d’orchestra varesino con una lunga esperienza artistica maturata in festival e collaborazioni internazionali.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Castronno e si propone come un momento di incontro aperto alla cittadinanza, nel segno della valorizzazione delle radici culturali e musicali del territorio.