A Castronno una camminata solidale lungo la “Via delle Api” per sostenere la prevenzione del tumore al seno

Un pomeriggio di cammino nella natura per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e sostenere le donne operate al seno: è questo lo spirito di “Un passo insieme per fare la differenza”, la camminata solidale in programma sabato 30 maggio 2026 a Castronno.

L’iniziativa, promossa con offerta libera a favore dell’associazione Caos – Centro Ascolto Operate al Seno Odv, porterà i partecipanti lungo “La Via delle Api”, un percorso naturalistico facile e accessibile a tutti di circa 4,5 chilometri tra andata e ritorno.

La camminata sarà condotta dal GCC San Martino, il Gruppo di Cammino Carnaghese che da anni promuove attività all’aria aperta, momenti di socialità e iniziative legate al benessere fisico e alla salute. Una realtà molto attiva sul territorio che, attraverso il cammino, favorisce inclusione, aggregazione e stili di vita sani.

Il ritrovo è fissato alle 15.45 nel parcheggio Tigros di Castronno. Walking leader dell’iniziativa sarà Maria Vivido. Al termine del percorso è previsto l’arrivo e una visita guidata a Materia Spazio Libero, la sede di VareseNews a Castronno.

Gli organizzatori ricordano che ogni partecipante è responsabile di sé stesso durante l’attività.

“Cammina con noi ed aiutaci a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione”: è l’invito lanciato dai promotori dell’iniziativa, l’associazione Donna Oggi Tradate e il Gruppo di Cammino GCC San Martino.