A Cazzago Brabbia s’inaugura “Lavoro Pulito!”, il nuovo dipinto di Chicco Colombo al lavatoio

Un nuovo momento dedicato all’arte e alla valorizzazione del territorio a Cazzago Brabbia, il “paese dipinto” sul Lago di Varese. Domenica 17 maggio 2026, alle 12 al lavatoio, sarà inaugurato il dipinto “Lavoro Pulito!” realizzato da Chicco Colombo, artista e burattinaio varesino, conosciuto e apprezzato per il suo stile riconoscibile e per il forte legame con il territorio.

L’iniziativa rientra nel progetto “Camminan Mangiando Cazzago Brabbia”, percorso che unisce buon cibo, cultura, relazioni e scoperta del paese attraverso eventi diffusi e occasioni di incontro.

Su Chicco Colombo ormai c’è poco da raccontare: è una figura nota nel panorama artistico locale. Le sue opere, caratterizzate da colori vivaci e atmosfere ironiche e poetiche, sono state protagoniste di mostre, installazioni e iniziative culturali in tutta la provincia di Varese. A lui si deve la realizzazione di diversi murales che abbelliscono e colorano i muri di Cazzago.

L’opera “Lavoro Pulito!” sarà presentata in uno degli spazi simbolici di Cazzago Brabbia: il lavatoio. L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per vivere il centro storico e il patrimonio culturale di Cazzago Brabbia attraverso un’iniziativa aperta alla cittadinanza e ai “turisti”.