Cazzago Brabbia
A Cazzago Brabbia s’inaugura “Lavoro Pulito!”, il nuovo dipinto di Chicco Colombo al lavatoio
Domenica 17 maggio il paese affacciato sul lago celebra l’arte di Chicco Colombo con l’inaugurazione di una sua nuova opera
Un nuovo momento dedicato all’arte e alla valorizzazione del territorio a Cazzago Brabbia, il “paese dipinto” sul Lago di Varese. Domenica 17 maggio 2026, alle 12 al lavatoio, sarà inaugurato il dipinto “Lavoro Pulito!” realizzato da Chicco Colombo, artista e burattinaio varesino, conosciuto e apprezzato per il suo stile riconoscibile e per il forte legame con il territorio.
L’iniziativa rientra nel progetto “Camminan Mangiando Cazzago Brabbia”, percorso che unisce buon cibo, cultura, relazioni e scoperta del paese attraverso eventi diffusi e occasioni di incontro.
Su Chicco Colombo ormai c’è poco da raccontare: è una figura nota nel panorama artistico locale. Le sue opere, caratterizzate da colori vivaci e atmosfere ironiche e poetiche, sono state protagoniste di mostre, installazioni e iniziative culturali in tutta la provincia di Varese. A lui si deve la realizzazione di diversi murales che abbelliscono e colorano i muri di Cazzago.
L’opera “Lavoro Pulito!” sarà presentata in uno degli spazi simbolici di Cazzago Brabbia: il lavatoio. L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per vivere il centro storico e il patrimonio culturale di Cazzago Brabbia attraverso un’iniziativa aperta alla cittadinanza e ai “turisti”.
“Camminan Mangiando”, a Cazzago Brabbia una passeggiata tra gusto, cultura e natura domenica 17 maggio