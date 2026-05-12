A Ceriano Laghetto arriva la Festa dello Sport: appuntamento domenica al centro di via Stra Meda

Una giornata dedicata allo sport, alle associazioni del territorio e alle famiglie. Domenica 17 maggio il campo sportivo di via Stra Meda a Ceriano Laghetto ospiterà la “Festa dello Sport”, iniziativa promossa dal Comune insieme alle realtà sportive locali per far conoscere discipline diverse e vivere un momento di aggregazione aperto a tutte le età.

L’appuntamento prenderà il via dalle 11 e proseguirà per tutta la giornata con dimostrazioni, attività e momenti dedicati alla scoperta di numerosi sport. Dal calcio al tennis, passando per boxe, ciclismo, arti marziali, pallavolo, basket, ginnastica e baseball, il programma punta a coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un clima di festa e partecipazione.

L’evento vuole valorizzare il ruolo dello sport come occasione di crescita, socialità e benessere, offrendo alle associazioni del territorio uno spazio per presentare le proprie attività e incontrare nuove famiglie interessate ai corsi e alle iniziative della prossima stagione.

Nel corso della manifestazione sarà possibile assistere a esibizioni e partecipare alle prove organizzate dai gruppi sportivi presenti. Un’occasione utile anche per avvicinare i più giovani alle attività sportive e promuovere stili di vita sani attraverso il gioco e il movimento.

Durante la giornata sarà attivo anche un punto ristoro curato dalla Pro loco di Ceriano Laghetto, che accompagnerà l’evento con servizio cibo e bevande.