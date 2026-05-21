A Ceriano Laghetto arriva “Mirabel”, il musical ispirato a Encanto

Una serata tra musica, danza e teatro dedicata a grandi e bambini e con una finalità solidale importante. Sabato 23 maggio alle 21 la Sala Teatro Don Carlo Robbiati dell’Oratorio di Ceriano Laghetto (in via San Francesco 35) ospiterà “Mirabel”, spettacolo musical ispirato al celebre film Disney “Encanto”.

L’evento rientra nella rassegna “Maledetta Primavera”, promossa da Pro loco e Comune di Ceriano Laghetto, con l’obiettivo di proporre appuntamenti culturali e di intrattenimento per tutte le età.

Uno spettacolo da cantare e ballare

“Mirabel” si presenta come uno spettacolo coinvolgente, pensato per il pubblico delle famiglie e per gli appassionati dei musical. Sul palco prenderanno vita atmosfere, musiche e personaggi ispirati al mondo di “Encanto”, il film d’animazione Disney che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico internazionale. La regia è affidata a Fabio Algarotti.

Ingresso con offerta libera per la cooperativa Dandelion

L’ingresso sarà gratuito con formula ad offerta libera consapevole. Il ricavato dell’inziativa sarà infatti destinato a sostenere le attività della cooperativa sociale Dandelion di Saronno.

La rassegna “Maledetta Primavera” proseguirà anche nelle prossime settimane con altri eventi culturali e musicali sul territorio.