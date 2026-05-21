A Ceriano Laghetto due giorni di festa al Giardinone con “Villa Rita in Festa”
Sabato 23 e domenica 24 maggio al Giardinone di Ceriano Laghetto due giornate di eventi tra musica, street food, giochi e momenti conviviali. Ospite speciale della serata di sabato sarà il comico e cabarettista Beppe Altissimi
Due giornate di festa aperte a tutta la cittadinanza tra musica dal vivo, cabaret, karaoke e momenti conviviali. Sabato 23 e domenica 24 maggio torna a Ceriano Laghetto “Villa Rita in Festa”, iniziativa organizzata dal Centro diurno al Giardinone con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto.
L’evento, dal titolo “In Villa Rita per l’Acqua”, sarà anche un’occasione per visitare l’associazione durante l’open day e partecipare alle numerose attività pensate per famiglie, giovani e cittadini.
Sabato sera cabaret con Beppe Altissimi
La festa prenderà il via sabato 23 maggio dalle 17.30 con street food e birra alla spina. Dalle 21 spazio invece alla musica live e al cabaret con ospite speciale Beppe Altissimi, volto noto del panorama comico milanese e protagonista di diverse esibizioni anche a Zelig.
Altissimi porterà sul palco uno spettacolo legato ai temi della quotidianità, del dialetto lombardo e del rapporto tra generazioni.
Domenica tra pranzo, karaoke e musica
La seconda giornata inizierà domenica 24 maggio alle 12 con un aperitivo in compagnia, seguito dal pranzo aperto ai partecipanti.
Dal pomeriggio, a partire dalle 16, spazio a musica live e karaoke, mentre dalle 17.30 torneranno street food, birra alla spina e intrattenimento. Tra gli ospiti musicali della giornata anche BallanTimeJ.
L’evento si svolge con il supporto di BrianzAcque, Bcc Barlassina e Sico.
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