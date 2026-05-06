A Ceriano Laghetto un viaggio musicale nella Parigi di inizio Novecento con “Mon café chantat”

Una serata tra musica, teatro e suggestioni d’altri tempi nel cuore di Ceriano Laghetto. Domenica 10 maggio piazza Lombardia si trasformerà in un elegante café chantant, riportando il pubblico nell’atmosfera bohémien della Parigi di inizio Novecento.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito della rassegna “Maledetta Primavera”, propone lo spettacolo “Mon café chantant”, un viaggio tra canto, pianoforte e cabaret.

Il concerto-spettacolo accompagnerà il pubblico tra i salotti e i caffè frequentati da artisti e poeti tra fine Ottocento e inizio Novecento, in un percorso che unisce musica colta, teatro leggero e le origini del musical.

Sul palco si alterneranno momenti vocali e brani pianistici, restituendo quello spirito sognante e talvolta dissacrante tipico dei primi decenni del ’900.

A guidare questo viaggio saranno il mezzosoprano Elsa Biscari e il pianista Bruno Billone. Biscari, vincitrice del Premio Nazionale delle Arti 2023, si è distinta nel repertorio vocale da camera francese e inglese, dopo il diploma con lode al Conservatorio Verdi di Milano.

Accanto a lei Billone, classe 2001, originario di Ceriano Laghetto, oggi impegnato in Germania per perfezionare i suoi studi e già protagonista di esibizioni per Rai 5 e festival europei. Per lui sarà un ritorno speciale: la prima esibizione “a casa”, davanti alla propria comunità.

«Si tratta di uno degli appuntamenti più significativi della rassegna Maledetta Primavera – dice l’assessora alla Cultura Federica Manno – Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare due giovani eccellenze, tra cui Bruno, che si esibirà per la prima volta davanti alla sua comunità».

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 17 maggio.