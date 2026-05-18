A Cernobbio diportista salvato dalla Guardia di Finanza mentre la barca affonda
Il turista tedesco, sotto shock, rischiava di essere trascinato sott’acqua dall’imbarcazione che stava rapidamente affondando
Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato 16 maggio nelle acque davanti a Cernobbio, sul Lago di Como, dove un diportista tedesco è stato salvato dai militari del Servizio Navale della Guardia di Finanza mentre la sua imbarcazione stava affondando.
L’intervento è stato reso particolarmente difficile dalle forti raffiche di vento e dal lago mosso. L’uomo, sotto shock e in evidente stato confusionale, rischiava di essere trascinato sott’acqua dal peso dello scafo che stava rapidamente scomparendo sul fondale.
Determinante il tempestivo intervento della vedetta delle Fiamme Gialle: i finanzieri sono riusciti ad afferrare il naufrago pochi istanti prima che venisse trascinato sott’acqua, recuperandolo a bordo e prestando i primi soccorsi. All’uomo sono stati forniti indumenti asciutti e assistenza per contrastare il freddo.
Successivamente il diportista è stato accompagnato al pontile più vicino e affidato alle cure del personale sanitario della Croce Rossa.
La Guardia di Finanza ha ricordato il ruolo svolto dal servizio navale sul Lago di Como, impegnato quotidianamente non solo nei controlli di sicurezza e contrasto alle attività illecite, ma anche nelle operazioni di soccorso e tutela della vita umana sulle acque interne lombarde.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.