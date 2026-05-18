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A Cernobbio diportista salvato dalla Guardia di Finanza mentre la barca affonda

Il turista tedesco, sotto shock, rischiava di essere trascinato sott’acqua dall’imbarcazione che stava rapidamente affondando

intervento di salvataggio di diportista

Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato 16 maggio nelle acque davanti a Cernobbio, sul Lago di Como, dove un diportista tedesco è stato salvato dai militari del Servizio Navale della Guardia di Finanza mentre la sua imbarcazione stava affondando.

L’intervento è stato reso particolarmente difficile dalle forti raffiche di vento e dal lago mosso. L’uomo, sotto shock e in evidente stato confusionale, rischiava di essere trascinato sott’acqua dal peso dello scafo che stava rapidamente scomparendo sul fondale.

Determinante il tempestivo intervento della vedetta delle Fiamme Gialle: i finanzieri sono riusciti ad afferrare il naufrago pochi istanti prima che venisse trascinato sott’acqua, recuperandolo a bordo e prestando i primi soccorsi. All’uomo sono stati forniti indumenti asciutti e assistenza per contrastare il freddo.

Successivamente il diportista è stato accompagnato al pontile più vicino e affidato alle cure del personale sanitario della Croce Rossa.

La Guardia di Finanza ha ricordato il ruolo svolto dal servizio navale sul Lago di Como, impegnato quotidianamente non solo nei controlli di sicurezza e contrasto alle attività illecite, ma anche nelle operazioni di soccorso e tutela della vita umana sulle acque interne lombarde.

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Pubblicato il 18 Maggio 2026
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