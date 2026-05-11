A Cerro di Laveno il gazebo elettorale di Civitas: “Più sicurezza e nuovi spazi per i giovani”

Un primo incontro con i cittadini per la lista Civitas che nel pomeriggio di sabato (9 maggio) ha organizzato un gazebo informativo davanti al Midec, il Museo Internazionale della Ceramica di Laveno. Un incontro in cui era presente il candidato sindaco Luca Santagostino per il secondo mandato e i suoi candidati consiglieri. Diversi i temi affrontati, sicurezza, viabilità, decoro urbano, spazi per i giovani e riqualificazione del territorio.

Tra gli interventi più articolati quello del candidato consigliere Mattia Lanteri che si è soffermato sul tema della sicurezza: «Nel 2020 quando l’amministrazione Civitas si è insediata, il sistema di videosorveglianza era spento. Ora, Laveno può contare su 50 telecamere attive su tutto il territorio comunale e di un ampliamento di ulteriori 16 già finanziate».

I candidati consiglieri Civitas presenti hanno poi affrontato il tema della sicurezza urbana e del presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine: «Ora ci sono quattro agenti ma, grazie al coordinamento con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della prefettura, puntiamo a portare sul territorio più forze dell’ordine per un maggiore controllo». Un passaggio anche sul fenomeno delle baby gang: «È inutile negarne la presenza e i soli agenti di polizia locale non sono in ogni caso attrezzati per gestire tale fenomeno; per questo gli interventi già realizzati la scorsa estate con l’impiego di tutte le forze dell’ordine proseguiranno anche in futuro».

Spazi per associazioni e giovani

Nel programma della lista Civitas trova spazio anche il progetto di una nuova sede dedicata alle associazioni cittadine che è già stata individuata nei locali dell’ex asilo nido in frazione Ponte. Per l’area polifunzionale dovrà essere valutato il luogo più idoneo dove realizzarla.

Particolare attenzione anche ai giovani rispetto ai quali Civitas ha dato vita al Consiglio Comunale dei Giovani. Ciò cui si punta è l’apertura dell’ex ludoteca della frazione Ponte, per trasformarla in uno spazio di aggregazione; questa destinazione avrà tempi di realizzazione brevissimi in quanto si dovrà semplicemente attendere il trasferimento del materiale documentale attualmente presente nel nuovo magazzino del progetto CUORE . Tra gli obiettivi anche il rilancio di Villa Fumagalli. «Vorremmo trasformarla in un polo culturale e quindi puntiamo a rinnovare il primo e secondo piano per renderla utilizzabile 365 giorni all’anno”, grazie anche ai nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento e la messa a norma degli impianti elettrici eseguiti in questi primi cinque anni».

Viabilità e parcheggi al centro del confronto

La viabilità resta uno dei temi principali della campagna elettorale. «Si è concluso lo studio della viabilità affidato ad una società leader, già prima della conclusione dei lavori di AlpTransit e riaggiornato di recente. L’esito che è emerso ha confermato ancora una volta che l’unica soluzione percorribile è quella da sempre sostenuta da Civitas; ogni altra ipotesi viabilistica presenta solo delle criticità, danneggiando in primo luogo i commercianti che si vedrebbero ridurre i parcheggi in zona centrale di circa 40 posti.

Tra le questioni aperte c’è anche il passaggio a livello delle Ferrovie Nord, rimasto chiuso dopo la riapertura del sottopasso realizzato nell’ambito del progetto AlpTransit. «Il nostro obiettivo è la riapertura e dovremo continuare il confronto con Provincia, visto che Ferrovie Nord è favorevole alla nostra iniziativa». Sul fronte parcheggi, la proposta è quella di creare stalli gialli riservati ai residenti. «Così, anche nelle giornate dove ci saranno più turisti, i residenti avranno più possibilità di trovare parcheggio».

Ambiente, decoro urbano e area Ceramica

Nel programma trovano spazio anche ambiente e decoro urbano. «Continueremo con le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti». Da gennaio è inoltre attivo il servizio straordinario di pulizia di punti specifici del paese affidato ad un operatore appiedato che si reca nei luoghi indicati dalle “sentinelle del paese”. Dal primo giugno inoltre, ha annunciato Civitas, lo svuotamento dei cestini avverrà quotidianamente. La lista guarda anche alla partecipazione dei cittadini attraverso la creazione di comitati di frazione regolarmente eletti «per garantire maggiore partecipazione e ascolto dei cittadini» nei diversi quartieri del comune.

Infine, uno sguardo alla storica area della Ceramica ponte, rispetto la quale Civitas in questi anni ha sviluppato analisi con università e incontrato anche la proprietà. L’obiettivo è chiaro: l’ex ceramica non dovrà essere un’altra occasione persa per Laveno Mombello. Civitas crede fermamente che la sua riqualificazione possa rappresentare un punto di svolta per l’intero comune, ma in modo particolare per la frazione Ponte.