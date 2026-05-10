A Cerro di Laveno il gazebo elettorale di Civitas: “Più sicurezza e nuovi spazi per i giovani”

Sabato 9 maggio i candidati della lista Civitas si è presentata in piazza a Cerro di Laveno per incontrare i cittadini e presentare i punti chiave del programma elettorale. I temi considerati prioritari per il futuro di Laveno Mombello sono: sicurezza, viabilità, decoro urbano, spazi per i giovani e riqualificazione del territorio.

Tra gli interventi più articolati quello del consigliere Mattia Lanteri, che ha fatto il punto sul lavoro svolto negli ultimi anni e sugli obiettivi per il prossimo mandato. «Nel 2020 quando l’amministrazione Civitas si è insediata, il sistema era spento. Ora, Laveno può contare su 50 telecamere attive su tutto il territorio comunale – ha spiegato Lanteri – Siamo consapevoli che non sono abbastanza ma dobbiamo continuare ad investire sulla videosorveglianza».

Il consigliere ha poi affrontato il tema della sicurezza urbana e del presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine: «Ora ci sono quattro agenti ma, grazie al coordinamento con il comitato provinciale di sicurezza della prefettura, puntiamo a portare sul territorio più forze dell’ordine per un maggiore controllo». Un passaggio anche sul fenomeno delle baby gang: «È inutile negarne la presenza e con soli due vigili è difficile contrastare il problema».

Spazi per associazioni e giovani

Nel programma della lista trova spazio anche il progetto di una nuova sede dedicata alle associazioni cittadine. «Non ci siamo ancora sbilanciati perché stiamo valutando il luogo più adatto per la realizzazione del progetto. Vorremmo che sia fruibile e comoda per tutti i cittadini» ha spiegato Lanteri.

Particolare attenzione anche ai giovani. Civitas punta infatti alla riqualificazione dell’ex ludoteca per trasformarla in uno spazio di aggregazione accessibile senza obbligo di consumazione. Tra gli obiettivi anche il rilancio di Villa Fumagalli. «Vorremmo trasformarla in un polo culturale e quindi puntiamo a rinnovare il primo e secondo piano per renderla utilizzabile “365 giorni all’anno”, grazie anche ai nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento».

Viabilità e parcheggi al centro del confronto

La viabilità resta uno dei temi principali della campagna elettorale. «Si è concluso lo studio di viabilità che abbiamo affidato ad un esperto, che ha calcolato i flussi di ingresso e uscita da Laveno » ha spiegato il consigliere. Secondo Civitas, eventuali modifiche dovranno tenere conto anche dell’impatto sui parcheggi presenti lungo l’arteria centrale del paese.

Tra le questioni aperte c’è anche il passaggio a livello delle Ferrovie Nord, rimasto chiuso dopo la riapertura del sottopasso realizzato nell’ambito del progetto AlpTransit. «Il nostro obiettivo è la riapertura e dovremo continuare il confronto con Provincia, visto che Ferrovie Nord è favorevole alla nostra iniziativa».

Sul fronte parcheggi, la proposta è quella di creare stalli gialli riservati ai residenti. «Così, anche nelle giornate dove ci saranno più turisti, i residenti avranno più possibilità di trovare parcheggio».

Ambiente, decoro urbano e area Ceramica

Nel programma trovano spazio anche ambiente e decoro urbano. «Continueremo con le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti». Da gennaio è inoltre attivo il servizio di pulizia urbana affidato a EcoNord. «Un operatore dovrà passare in determinati luoghi a pulire, dopo aver ricevuto nostre indicazioni». Dal primo giugno, ha annunciato Civitas, lo svuotamento dei cestini avverrà quotidianamente.

La lista guarda anche alla partecipazione dei cittadini attraverso la creazione di comitati di frazione «per garantire maggiore partecipazione e ascolto dei cittadini» nei diversi quartieri del comune.

Infine, uno sguardo alla storica area della Ceramica. «Abbiamo già avviato studi e progetti per la riqualificazione dell’area» ha concluso Lanteri.