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Saronno/Tradate

A Che Scuola Fai? i ragazzi del Geymonat raccontano la loro prima volta alla School Cup

Nella puntata speciale condotta da Nicola Zannini, Davide, Nicolò, Caterina e Valerio raccontano difficoltà, imprevisti, soddisfazioni e amicizia nati duranti i mesi di impegno

isis geymonat

L’Istituto Geymonat di Tradate ha partecipato per la prima volta alla School Cup di Varese, torneo studentesco di basket che si è concluso con la finale all’Intred Arena. Un’esperienza nuova per questa scuola liceale e tecnica, che si è messa in gioco su più fronti: squadra, tifo, Dance Crew e team comunicazione. Nicola Zannini intervista i protagonisti dei diversi team nella trasmissione Che Scuola fai? su Radio Materia.

Il podcast

Un’organizzazione partita in ritardo

A trainare il progetto sono stati due studenti, Davide e Nicolò, che hanno dovuto convincere professori e compagni quasi “a rischio nota ogni giorno”. Il Geymonat era l’unica scuola del comprensorio — insieme a Don Milani e Montale — a non aver ancora aderito. La partenza in ritardo si è fatta sentire sull’organizzazione, ma il gruppo ha tenuto, anche grazie a professori definiti “molto alla mano”.

Le squadre

Team comunicazioneValerio, videomaker e video editor insieme con Nicola, racconta incontri caotici ma costruttivi. Fra i momenti memorabili, un’intervista all’allenatore Kastritis del Pallacanestro Varese ottenuta quasi per caso, che potrebbe valere una nomination alla premiazione del 25 maggio. Piccolo incidente: durante la prima giornata il microfono era staccato, rendendo inutilizzabili quasi tutte le interviste.

Dance Crew — Caterina descrive un percorso formativo e divertente, guidato dalla professoressa Caimi, capace di mettere tutti a proprio agio anche dopo lunghe giornate scolastiche. La sfida più grande per il Geymonat — istituto tecnico a forte prevalenza maschile — è stata proprio trovare abbastanza ragazze per formare il gruppo. Il risultato finale: 16° posto su tutte le scuole della provincia.

Tifo — Nicolò sottolinea l’atmosfera straordinaria all’Arena, con oltre 5.000 ragazzi, e un momento di soddisfazione inaspettato: la Lega Basket A ha ripostato le loro storie su Instagram. Nota dolente: una parte del gruppo era presente solo per saltare la scuola, senza contribuire davvero.

Problemi e aspetti da migliorare

Il tema ricorre in tutte le voci: la partecipazione selettiva. Chi veniva agli eventi spesso restava passivo, penalizzando il gruppo. La proposta condivisa è semplice — chi partecipa deve impegnarsi davvero, altrimenti è meglio restare a casa. Si segnalano anche scarsa pubblicità iniziale e poca coesione tra i team durante la preparazione.

Le soddisfazioni

Nonostante tutto, il bilancio è positivo. Per un primo anno, senza fondi e con un’organizzazione costruita da zero, il Geymonat ha portato a casa esperienze, nuove amicizie e qualche sorpresa — incluso un logo creato dagli studenti stessi, da cui è nata involontariamente anche la “mossa del lupo” eseguita davanti a 5.000 persone. Tutti e quattro i ragazzi si sono detti pronti a rifare l’esperienza l’anno prossimo.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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