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A “Che scuola fai?” tornano gli studenti del liceo Cairoli di Varese. Stefano Parasci li intervista a Radio Materia

Mercoledì 13 maggio alle ore 15 la trasmissione radiofonica prosegue con una formula nuova. Il conduttore sarà uno studente del liceo

rappresentanti degli studenti

“Che scuola fai- Special edition”: conclusa la stagione regolare di interviste ai rappresentanti degli istituti superiori, la trasmissione in diretta su Radio Materia prosegue con una formula nuova.

Ogni puntata ci sarà un conduttore diverso chiamato a preparare la puntata, invitare gli ospiti e definire la scaletta.

A rompere il ghiaccio, come era stato per la serie podcast, sarà il Liceo Cairoli di Varese. Conduttore della puntata sarà Stefano Parasci che porrà domande agli attuali rappresentanti del liceo classico e socioeconomico Cairoli di Varese: Margherita Tamburini, Pietro D’Antona, Margherita Caselli e Vittoria Petricich.

Mercoledì 13 maggio ore 15 a Radio Materia

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Pubblicato il 12 Maggio 2026
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