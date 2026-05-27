A Cislago arriva “Band(In) Rock!”: spazio alle giovani band del territorio

Una serata dedicata alla musica dal vivo e ai giovani talenti del territorio. Questa sera, mercoledì 27 maggio, alle 20.30 la sala convegni di Villa Isacchi a Cislago ospiterà “Band(In) Rock!”, rassegna di band giovanili organizzata dall’Associazione Culturale Ricercare APS.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di espressione e visibilità ai gruppi emergenti, creando un momento di aggregazione attraverso la musica e la partecipazione del pubblico.

La rassegna vedrà protagoniste diverse band giovanili che saliranno sul palco di Villa Isacchi per esibirsi davanti al pubblico in una serata all’insegna del rock e della musica dal vivo.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Ricercare APS con il supporto del Comune di Cislago e in collaborazione con Mikrokosmos – Corsi di Musica.

Gli organizzatori invitano cittadini e appassionati di musica a partecipare numerosi all’appuntamento, a ingresso gratuito, pensato come momento di incontro e condivisione per giovani musicisti, famiglie e pubblico.

Villa Isacchi si trasformerà così per una sera in uno spazio dedicato alla scena musicale emergente locale, offrendo ai gruppi la possibilità di esibirsi e far conoscere il proprio percorso artistico.