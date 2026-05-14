A Cislago iniziano i lavori in piazza Enrico Toti, modifiche alla circolazione davanti alla scuola “Mazzini”

Partiranno lunedì 18 maggio i lavori di riqualificazione di piazza Enrico Toti a Cislago, nell’area antistante la scuola Mazzini. L’intervento rientra nel progetto finanziato da Regione Lombardia attraverso il bando “Strade Verdi” e comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona scolastica.

L’amministrazione comunale ha comunicato che i lavori sono stati affidati nel rispetto delle tempistiche previste dal bando regionale. Nonostante l’intenzione iniziale di rinviare l’apertura del cantiere al termine dell’anno scolastico, la programmazione operativa della ditta incaricata non ha consentito ulteriori slittamenti.

Le modifiche alla viabilità

Per permettere lo svolgimento delle opere in sicurezza sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra via Don Pietro Erba e piazza Enrico Toti, che verrà delimitato da transenne.

In via Don Pietro Erba resterà comunque consentita la sosta dei veicoli negli stalli laterali. La strada sarà inoltre temporaneamente trasformata a doppio senso di circolazione per consentire il rientro verso via Cesare Battisti.

Il Comune informa che non cambieranno invece le modalità di ingresso e uscita degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia, anche se sarà necessario seguire un percorso dedicato che verrà adeguatamente segnalato.

Le scuse del Comune

L’amministrazione comunale ha espresso le proprie scuse ai cittadini per i disagi che il cantiere potrà causare nelle prossime settimane, con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie, agli accompagnatori e al personale scolastico.

Il Comune invita la cittadinanza a collaborare e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta durante tutta la durata dei lavori.