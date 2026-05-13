A Cislago torna la “Maratonina del Rugareto”: percorsi nel bosco tra sport e natura

Domenica 17 maggio una giornata dedicata allo sport all’aria aperta nel Bosco del Rugareto con tre percorsi da 7, 15 e 19 chilometri e tante iniziative collaterali per i partecipanti

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle camminate e della corsa nel verde. Domenica 17 maggio Cislago ospiterà la 14ª edizione della “Maratonina del Rugareto”, manifestazione podistica ludico motoria organizzata dall’associazione 5 Cascine.

L’evento si svolgerà all’interno del Bosco del Rugareto e proporrà tre percorsi da 7, 15 e 19 chilometri, pensati per coinvolgere sia i camminatori sia i runner più allenati. I tracciati attraverseranno sentieri e strade sterrate immersi nel verde, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere una giornata all’aria aperta tra natura e attività fisica.

La partenza è fissata da Villa Isacchi, in via Don Luigi Monza 29, dalle 8 alle 9 del mattino. La manifestazione rientra negli eventi promossi da Fiasp, la Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti, ed è inserita nel calendario delle iniziative dedicate allo sport e al tempo libero.

Accanto all’aspetto sportivo, la “Maratonina del Rugareto” sarà anche un momento di aggregazione per il paese e per le associazioni coinvolte. Alla manifestazione collaborano infatti diverse realtà del territorio, tra cui Protezione civile, Croce rossa e Avis, a supporto dell’organizzazione e della sicurezza lungo i percorsi.

Non mancheranno le iniziative collaterali: sono previsti uno stand gastronomico con “Pasta Party”, musica dal vivo, presenza di radioamatori e attività dedicate ai partecipanti.