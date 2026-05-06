A Cittiglio due bande unite per celebrare la Festa della Mamma

Il FE.STI.AMO. PARK (Parco Stazione) di Cittiglio si trasformerà, sabato 16 maggio alle ore 21:00, in un grande palcoscenico all’aperto per un evento che unisce tradizione bandistica e affetti familiari. In occasione della Festa della Mamma, la serata vedrà l’esibizione alternata del Corpo Musicale di Arcisate, guidato dal Maestro Edoardo Piazzoli, e del Corpo Musicale “Amici Della Musica” di Cittiglio, sotto la direzione del Maestro Luca Colantuono.

L’iniziativa non vuole essere soltanto un omaggio a tutte le madri, ma si propone come una celebrazione più ampia della musica e del valore dell’amicizia che lega queste realtà del territorio. Le note dei due complessi bandistici accompagneranno il pubblico in un percorso sonoro pensato per valorizzare il senso di comunità e la passione per l’arte musicale.

Il momento più suggestivo dell’evento è previsto per la chiusura del concerto. Seguendo la migliore tradizione dei raduni bandistici, i due corpi musicali si uniranno in un’unica grande formazione per eseguire un brano insieme, suggellando così l’incontro tra le due realtà e offrendo al pubblico un finale di grande impatto sonoro ed emotivo. L’appuntamento rappresenta una delle tappe più significative del calendario culturale primaverile di Cittiglio, invitando cittadini e visitatori a una serata di festa e partecipazione.