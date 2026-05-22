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A Cocquio Trevisago in mezzo alla nuova rotatoria arrivano “I tre amis”

Conclusi i lavori all’incrocio tra via Milano e via Pascoli: la scultura di Francesco Faravelli diventa simbolo di unità, fratellanza e appartenenza per tutta la comunità

Generico 18 May 2026

Si sono conclusi i lavori della nuova rotonda situata all’intersezione tra via Milano e via Pascoli, a Cocquio-Trevisago. Un intervento atteso e considerato strategico dall’amministrazione comunale, realizzato con l’obiettivo di migliorare la viabilità, aumentare la sicurezza stradale e valorizzare uno degli ingressi principali del paese.

A completare l’opera è stato il posizionamento della scultura “I tre amis”, realizzata dall’artista Francesco Faravelli (foto sotto), noto anche a livello internazionale e profondamente legato al territorio.

L’opera rappresenta tre figure unite tra loro e vuole trasmettere un messaggio di fratellanza, amicizia e solidarietà. Un simbolo che, nelle intenzioni dell’amministrazione, racchiude i valori più importanti della comunità di Cocquio Trevisago: il senso di appartenenza, la collaborazione e l’unione tra le diverse frazioni del Comune.

Generico 18 May 2026

Nel messaggio rivolto ai cittadini, il sindaco Danilo Centrella ha sottolineato come Cocquio Trevisago sia una realtà costruita da storie, tradizioni e identità differenti — da Cocquio a Sant’Andrea, passando per Torre, Caldana, Cerro, Carnisio e San Bartolomeo — ma capace di riconoscersi in un’unica comunità.

La nuova rotonda vuole essere anche un segno di accoglienza per chi entra in paese e un richiamo ai valori della convivialità e del rispetto reciproco, in un periodo storico segnato da divisioni e conflitti. “I tre amis”, infatti, ricordano l’importanza di restare uniti e di prendersi cura del proprio territorio e delle relazioni umane.

L’amministrazione comunale ha dedicato simbolicamente l’opera a tutti i cittadini: ai bambini, agli anziani, alle famiglie, alle associazioni, ai volontari, ai lavoratori e ai giovani che ogni giorno contribuiscono a rendere più vivo il paese.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’artista Francesco Faravelli, autore di una scultura definita “capace di parlare al cuore prima ancora che allo sguardo”.

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Pubblicato il 22 Maggio 2026
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