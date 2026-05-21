A Como visita del comandante regionale della Guardia di Finanza al Reparto Aeronavale
Il Generale di Divisione Paolo Compagnone, comandante regionale Lombardia della Guardia di Finanza, ha visitato il Reparto Operativo Aeronavale di Como e la Sezione Operativa Navale Lago di Lugano
Il Generale di Divisione Paolo Compagnone, comandante regionale Lombardia della Guardia di Finanza, è stato in visita oggi, 21 maggio 2026, alla Sezione Operativa Navale sul Ceresio. Qui è stato accolto dal comandante del R.O.AN., tenente colonnello Paolo Zottola, e dal comandante della Sezione Operativa Navale, luogotenente Massimo Turri. Durante l’incontro ha visitato la caserma e salutato i militari impegnati nelle attività di controllo e presidio della legalità economico-finanziaria sul lago di Lugano.
Successivamente il comandante regionale si è recato a Palazzo Terragni, sede del Comando Provinciale di Como, dove ha incontrato ufficiali, comandanti di reparto, rappresentanti del personale in servizio e delegazioni dell’A.N.F.I. e delle associazioni professionali a carattere sindacale.
Nel corso dell’incontro il generale Compagnone ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dalle Fiamme Gialle nella tutela della legalità economica e finanziaria, esprimendo apprezzamento per l’attività del comparto aeronavale lombardo nelle operazioni di prevenzione e contrasto agli illeciti economici e fiscali.
La visita si è conclusa con un briefing operativo dedicato alle principali linee d’azione dei reparti sul territorio lombardo, con particolare attenzione al contrasto delle frodi fiscali e alla sicurezza sulle acque interne del Nord Italia.
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