A Como visita del comandante regionale della Guardia di Finanza al Reparto Aeronavale

Il Generale di Divisione Paolo Compagnone, comandante regionale Lombardia della Guardia di Finanza, è stato in visita oggi, 21 maggio 2026, alla Sezione Operativa Navale sul Ceresio. Qui è stato accolto dal comandante del R.O.AN., tenente colonnello Paolo Zottola, e dal comandante della Sezione Operativa Navale, luogotenente Massimo Turri. Durante l’incontro ha visitato la caserma e salutato i militari impegnati nelle attività di controllo e presidio della legalità economico-finanziaria sul lago di Lugano.

Successivamente il comandante regionale si è recato a Palazzo Terragni, sede del Comando Provinciale di Como, dove ha incontrato ufficiali, comandanti di reparto, rappresentanti del personale in servizio e delegazioni dell’A.N.F.I. e delle associazioni professionali a carattere sindacale.

Nel corso dell’incontro il generale Compagnone ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dalle Fiamme Gialle nella tutela della legalità economica e finanziaria, esprimendo apprezzamento per l’attività del comparto aeronavale lombardo nelle operazioni di prevenzione e contrasto agli illeciti economici e fiscali.

La visita si è conclusa con un briefing operativo dedicato alle principali linee d’azione dei reparti sul territorio lombardo, con particolare attenzione al contrasto delle frodi fiscali e alla sicurezza sulle acque interne del Nord Italia.