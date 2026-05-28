A Costantino Iametti il “Giunto d’oro” di Cardano al Campo

Costantino Iametti premiato dal “Giunto d’Oro” a Cardano al Campo, l’onorificienza che viene attribuita a coloro che “si sono distinti nel loro impegno professionale, sociale, artistico, culturale, scientifico, nello sviluppo della Comunità locale o altro, svolto sia in ambito associativo che di propria iniziativa”.

“Costantino Iametti rappresenta una figura di assoluto rilievo nella vita amministrativa e civica della comunità cardanese. Fino al 2019 ha ricoperto con dedizione e senso delle istituzioni numerosi incarichi pubblici: più volte consigliere comunale, assessore, presidente del Consiglio Comunale e, infine, vicesindaco”, si legge nella motivazione. “In ciascuno di questi ruoli ha dimostrato competenza, equilibrio e un costante orientamento al bene comune. Oltre 50 anni al servizio della Città di Cardano al Campo. In aggiunta all’attività amministrativa, Costantino Iametti ha dedicato una parte significativa della propria vita al mondo della cooperazione, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del territorio e promuovendo valori di solidarietà e partecipazione”.

Durante il suo mandato come vicesindaco, nel luglio 2013, Iametti fu anche ferito gravemente da un colpo di pistola, nel corso dell’agguato da parte dell’ex vigile Giuseppe Pegoraro; la sparatoria costò la vita, tre settimane dopo, alla sindaca Laura Prati, rimasta ferita anch’ella da colpi di pistola.

Iametti con Laura Prati

«Il premio verrà consegnato martedì 2 giugno 2026 alle ore 17.00 durante il concerto del Corpo Musicale “La Filarmonica” che si terrà in piazza Mazzini, in occasione della celebrazione della “Festa della Repubblica”» dice il sindaco Lorenzo Aspesi.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Cineteatro Auditorium.