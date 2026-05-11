A Cuveglio l’assemblea di “Amo Madre Terra“ tra bilanci e progetti futuri

Si terrà mercoledì 20 maggio 2026 alle 20.30 nella Sala Consiliare del Comune di Cuveglio l’assemblea annuale 2025-2026 dell’associazione AMO MADRE TERRA OdV. Un appuntamento dedicato ai soci e alla comunità per fare il punto sulle attività svolte nell’ultimo anno e sui programmi futuri dell’associazione.

La serata si aprirà con il saluto del sindaco Giorgio Piccolo, seguito dall’intervento del presidente Ermanno Masseroni che darà avvio ai lavori assembleari.

Bilanci e attività dell’associazione

Nel corso dell’incontro saranno presentate le attività svolte durante l’anno trascorso, insieme al bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione. Prevista anche la relazione del presidente e uno spazio dedicato al confronto con i presenti.

L’ordine del giorno prevede inoltre discussioni aperte, comunicazioni varie e un momento conviviale finale con rinfresco.

Un momento di confronto aperto ai soci

L’assemblea rappresenta un’occasione importante per condividere i progetti dell’associazione e confrontarsi sui temi ambientali e sociali che caratterizzano l’attività di AMO MADRE TERRA OdV sul territorio.

L’incontro si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Cuveglio con inizio alle ore 20.30.

AMO MADRE TERRA, L’INTERVISTA AL PRESIDENTE ERMANNO MASSERONI