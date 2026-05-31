A Gallarate la Coppa Italia FINK 2026 di Nippon Kempo: assegnati i titoli nazionali

La palestra Gadda-Rosselli di Gallarate ha ospitato la Coppa Italia FINK 2026 di Nippon Kempo, competizione nazionale che ha visto la partecipazione di oltre cento atleti. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Nippon Kempo, ha coinvolto sportivi di diverse fasce d’età, dai bambini di 6 anni fino alle categorie Master, e ha rappresentato il banco di prova decisivo per definire la delegazione italiana che parteciperà ai prossimi campionati mondiali.

Il successo del Team Franchetto

Al termine della giornata di gare, la classifica per società ha decretato la vittoria del Team Franchetto Urban Arena di Gallarate, che ha totalizzato 110 punti. Il club gallaratese ha preceduto sul podio la The Fight Club Gym di Buguggiate, arrivata seconda con 80 punti, e la Orma di Malnate, terza con 53 punti. Per la società di casa si tratta di una conferma dei risultati già ottenuti nelle passate edizioni della manifestazione nazionale.

Premi individuali e categorie giovanili

La commissione tecnica ha assegnato riconoscimenti specifici ai migliori combattenti della competizione. Andrea Franchetto è stato indicato come miglior combattente maggiorenne, mentre tra i minorenni il premio è andato a Thomas Cioppi De Cicco. Le gare del mattino hanno visto protagonisti i più giovani, impegnati in incontri che hanno richiesto l’applicazione rigorosa del regolamento, con alcune ammonizioni per colpi al volto come previsto per la tutela dei piccoli atleti.

Le convocazioni per i Mondiali di Osaka

Durante la cerimonia di chiusura sono state ufficializzate le convocazioni per il Campionato Mondiale di Nippon Kempo, in programma a Osaka il 27 settembre 2026. A rappresentare l’Italia nella categoria maschile saranno Andrea Franchetto e Gabriele Vario, selezionati in base al ranking nazionale e ai risultati agonistici stagionali. La delegazione sarà guidata dal presidente federale Luca Franchetto.

Il bilancio della federazione

Il presidente della FINK ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento e per il livello tecnico mostrato sul tatami. «Sono orgogliosissimo di come è andata la Coppa Italia – le parole di Luca Franchetto, presidente FINK – e della grandissima partecipazione di gruppi arrivati da tutta Italia. Sono inoltre particolarmente fiero del Team Franchetto Urban Arena che anche quest’anno conquista la Coppa Italia. Ai nostri atleti convocati per Osaka dico che questa selezione rappresenta il giusto premio per il loro impegno, la costanza e i risultati ottenuti sul tatami».

