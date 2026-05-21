A Gallarate la presentazione di “Papavero Rosso”, il nuovo romanzo di Sara Magnoli

Un intreccio narrativo che attraversa ottant’anni di storia, sospeso tra il dramma della seconda guerra mondiale e la ricerca della verità nei giorni nostri. Domenica 24 maggio, alle ore 15.30, la suggestiva cornice di Villa Delfina a Crenna di Gallarate ospiterà la presentazione ufficiale di “Papavero Rosso”, l’ultimo romanzo della giornalista e scrittrice varesina Sara Magnoli. L’evento, organizzato dall’Associazione Vivere Crenna, gode del patrocinio e del contributo economico del Comune di Gallarate attraverso l’Assessorato alle Attività Formative.

L’iniziativa si propone come un vero e proprio momento culturale multidisciplinare, dove la letteratura dialogherà attivamente con altre forme d’arte per far rivivere l’atmosfera e le emozioni racchiuse nelle pagine del volume.

La trama di “Papavero Rosso” tra memoria e segreti

Il romanzo, pubblicato il 15 gennaio di quest’anno come primo volume della nuova collana “iDobloni Amanti”, vede come protagonista Lea Gemelli, una ghost writer ormai disillusa dalla vita. La vicenda prende il via quando la donna scopre una totale assenza di tracce e documenti d’archivio riguardanti il prozio Lionello, un partigiano scomparso durante il conflitto bellico. La ricerca della verità spingerà Lea a incrociare la strada di un archivista dal sorriso gentile, custode di un segreto che affonda le sue radici nel lontano 1940.

La narrazione si sviluppa così su un doppio binario temporale, unendo il destino di Lionello e Dina – due giovani travolti dalla guerra e dal coraggio di amarsi dopo essersi incontrati su un treno verso il fronte – al percorso interiore di Lea, impegnata nel presente a ricostruire i frammenti della memoria familiare per trovare finalmente una riconciliazione con se stessa.

Un evento tra parole, letture e danza a Villa Delfina

L’appuntamento a Villa Delfina non sarà una tradizionale presentazione letteraria, ma una performance artistica a tutto tondo capace di coinvolgere il pubblico. Durante il pomeriggio, Annamaria Inversetti dialogherà direttamente con l’autrice per approfondire i temi del libro, mentre Marcella Magnoli darà voce alle pagine del romanzo leggendone alcuni passi significativi. Ad arricchire la presentazione sarà il contributo di Angela Gaiazzi, che accompagnerà le letture con una performance di danza, il tutto incorniciato dai disegni di Ferruccio Locarno.

L’autrice Sara Magnoli, che vive e lavora nella provincia di Varese in una casa ricavata dal vecchio cinema della nonna, è giornalista e laureata in lingue e letterature straniere moderne all’Università degli Studi di Milano, e ha già ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti con i suoi precedenti romanzi per adulti e ragazzi.