A Gallarate sala piena per il debutto del “Pinocchio” dei ragazzi delle Gerolamo Cardano

Sala gremita, al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna, per la sera del debutto dell’opera teatrale “Pinocchio” scritto e diretto dalla professoressa Ileana Ridolfo per i ragazzi del laboratorio teatrale dell’IC “Gerolamo Cardano” di Gallarate nell’ambito del progetto Teatro e orientamento PN 21-27 “Il palcoscenico delle possibilità” (tutor di progetto professoressa Adriana Granata ed esperta interna Ileana Ridolfo ).

I ragazzi sono stati i veri protagonisti, le stelle luminose della serata che, come ha detto la dirigente Germana Pisacane in apertura di evento, hanno realizzato un sogno riportando l’intera platea di genitori, amici, parenti, professori e ospiti d’onore al magico mondo dell’infanzia con il classico per eccellenza: Pinocchio. Dopo la presentazione del progetto Teatro ripercorrendo le opere già realizzate nelle prospettiva di una sempre più fulgida continuazione futura da parte della Dirigente Scolastica, che ha lodato la maestria della professoressa Ridolfo, ha avuto inizio l’opera teatrale Pinocchio in tre atti ricchi di momenti intensi di comicità, malinconia, emozioni e sicuramente spunti di riflessione.

Il testo è stato riadattato a livello teatrale e anche al numero di partecipanti, per cui sono stati creati personaggi anche inediti accanto ai celebri Pinocchio (Alessandro Frigerio ), Geppetto (Francesco Bonarrigo ), Fata (Giorgia Soave), Lumaca (Vittoria D’Andrea ), Giudice (Julieta D’Avino), Mangiafuoco (Alessia Scognamiglio ), Volpe (Luca Roggiani Macario), Gatto (Giorgia Luppino), Grillo (Andrea Morra ) e Lucignolo ( Alessandro Totta) e molti altri ancora. All’interno dell’opera teatrale non sono mancate brevi coreografie a cura dell’allieva Francesca Straface e un canto molto commuovente di Francesco D’Avino. Pur essendo molto lunga e articolata l’opera è stata scorrevole e ricca di scene e tanti personaggi, tra cui i bambini della primaria 4B del plesso “Manzoni”, che con la guida della maestra Grazia Pane, hanno fatto una piccola apparizione scenica nel ruolo degli angioletti, di Peter pan ( Giuseppe D’Andrea) e del Pinocchio burattino.

«E’ bellissimo lavorare mettendo in atto la verticalità didattica tra i diversi ordini di scuola all’interno dello stesso Istituto» ha detto dichiarato sul palco la professoressa Ridolfo. Tra il pubblico sempre molto attento e partecipe si sono intervallate risate e momenti di grande commozione nel vedere i ragazzi così capaci di entrare nella storia del burattino e nei diversi personaggi accompagnati dalle bellissime musiche di N. Piovani e L. Carpi.

Nel pubblico presente in prima fila l’assessora Stefania Picchetti, che ha dichiarato tanta stima e ammirazione per il lavoro svolto e lode agli allievi, gioiosa di partecipare agli eventi teatrali che aveva già avuto modo di conoscere e apprezzare in precedenza. In prima fila anche don Paolo Stefanazzi sempre molto sensibile e attento al coinvolgimento dei giovani nei percorsi culturali del terrirorio, ragion per cui ha messo a disposizione i locali dell’oratorio di Arnate per le prove e il teatro di Madonna in Campagna. In sala tanti docenti venuti a guardare e ad applaudire il lavoro dei loro alunni, il giornalista Moreno Gussoni, don Andrea Florio sempre vicino anche lui alla realtà giovanile ed ex studenti della scuola secondaria.

La dirigente Pisacane ha presentato l’evento che nella seconda parte, terminata la rappresentazione teatrale, ha avuto un ulteriore sviluppo con gli ospiti d’onore che hanno scatenato il pubblico tra applausi ed entusiasmo generale. La compagnia teatrale le Maschere vagabonde (composta da ragazzi e adulti di Gallarate e dintorni) ha fatto ballare tutti con un omaggio a Pino Daniele in stile anni ‘80 con il medley “Napule’” (cantata da F. D’Avino) e “Yes i know my way”.

Raffaella Curcetti, docente dell’Istituto, ha incantato la platea con un brano di Elisa accompagnata dalla chitarra, i giovani fratelli Morra hanno cantato “Terra promessa” di Eros Ramazzotti e a conclusione si sono esibite Gaia De Caro e Margherita Apicella in un pezzo di Annie Lennox mostrando grinta e talento vocale. Non poteva mancare il momento del fatidico ballo delle alunne delle classi prime di MIC, che tutte vestite di rosa insieme alla loro professoressa Ridolfo hanno dato vita ad una coreografia sulle note di Dua Lipa.

Il teatro gremito è divenuto una festa. E’ proprio vero che il teatro unisce, crea armonia e mette d’accordo tutti. Infatti fortissima e stretta è stata la collaborazione tra la scuola e le famiglie, che hanno supportato il tanto amato progetto con i costumi e gli oggetti di scena. Immancabile la presenza dietro le quinte delle mamme attrezziste guidate da Stefania Fraschini. Il fonico ed esperto musicale Mirco Guida, ormai parte integrante della famiglia delle Gerolamo Cardano, si è esibito a sorpresa con un pezzo toccante di Renato Zero, dedicato all’artista Bruno Ridolfo recentemente scomparso, la cui memoria è sempre tenuta viva a teatro con l’uso dei suoi disegni.

In regia anche l’ex alunno Edoardo Poddi, fonico ed esperto digitale. L’evento culturale è stato organizzato con il supporto di Agamica, comitato dei genitori dei quartieri della scuola e la generosa disponibilità dei volontari del Teatro Nuovo di Gallarate, sito in via Leopardi 4. A conclusione si sono ricordati i prossimi impegni culturali come il 4 giugno al Teatro Nuovo con “Miseria e nobiltà” delle Maschere vagabonde con la regia della Ridolfo e la prosecuzione del progetto teatro con spettacoli nuovi per il prossimo anno scolastico.