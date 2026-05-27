A Gallarate un incontro dedicato all’innovazione nella cura della sclerosi multipla

In occasione della Giornata Mondiale sulla Sclerosi Multipla, venerdì 29 maggio la sala comunale ex Scuderie Martignoni di Gallarate ospiterà l’incontro pubblico dedicato al tema “Innovazione negli approcci terapeutici alla sclerosi multipla”.

È un’iniziativa della benemerita associazione Amici Centro Studi Sclerosi Multipla ODV di Gallarate in collaborazione con AISM Varese: è rivolta alle persone affette da sclerosi multipla, ai caregiver e a tutta la cittadinanza interessata.

Il Centro SM dell’ospedale di Gallarate rappresenta un punto di riferimento importante per la ricerca di base, la formazione e lo sviluppo di percorsi innovativi dedicati ai pazienti. Attorno a questa esperienza, nel 1975, nacque appunto l’Associazione Amici Centro Studi Sclerosi Multipla, fondata da «lungimiranti cittadini gallaratesi impegnati nel sociale» proprio per sostenere il lavoro del Centro SM.

La presidente dell’associazione, la dottoressa Giovanna Ruffato, sottolinea come la missione del sodalizio sia quella di «sostenere progetti di studio, formazione ed informazione del Centro SM» e favorire «la nascita e lo sviluppo di progetti innovativi per migliorare la qualità della vita delle persone affette dalla SM».

L’incontro del 29 maggio su approcci terapeutici alla sclerosi multipla

L’incontro di venerdì inizierà alle 17.30 con i saluti istituzionali. Alle 18 interverrà il dottor Pietro Annovazzi, neurologo del Centro Sclerosi Multipla di Gallarate, con una relazione sull’innovazione farmacologica.

Seguirà, alle 18.30, l’intervento della dottoressa Maria Cristina Varini, fisiatra degli ospedali di Gallarate e Somma Lombardo, dedicato all’innovazione riabilitativa.

Il pomeriggio di studio si concluderà con uno spazio di confronto aperto al pubblico.

L’attività della Amici Centro Studi Sclerosi Multipla

Negli anni l’associazione ha contribuito alla realizzazione di numerosi progetti sul territorio, dal sostegno alle attività di psicomotricità e kinesiterapia in piscina all’acquisto di ausili terapeutici e dispositivi medici per la riabilitazione, fino al supporto ai pazienti con disturbi pelvici e alla formazione specialistica degli operatori sanitari. Tra i nuovi progetti avviati nel 2026 figurano una borsa di studio annuale per un data manager dedicato alle nuove diagnosi di sclerosi multipla e “Danza senza limiti”, sviluppato insieme alla scuola di danza Proscaenium di Gallarate.

«Con il nostro aiuto, le persone possono diventare sempre più sé stesse», ricorda l’associazione richiamando la frase di don Gigi Peruggia scelta come filo conduttore dell’iniziativa. Un messaggio che sintetizza bene lo spirito dell’evento: mettere al centro non solo la ricerca scientifica, ma anche la qualità della vita, l’autonomia e il sostegno quotidiano alle persone che convivono con la sclerosi multipla.