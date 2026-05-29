A Gallarate una mattinata dedicata alla prevenzione: screening gratuiti con i Lions a Palazzo Borghi
Domenica 31 maggio Palazzo Borghi ospiterà una serie di controlli gratuiti rivolti a cittadini di tutte le età grazie all'iniziativa dei Lions Club. Previsti screening visivi, odontoiatrici, audiometrici e Doppler dei tronchi sovraortici
Una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione, con controlli gratuiti aperti a cittadini di tutte le età. Domenica 31 maggio, dalle 10 alle 14, Palazzo Borghi, sede del Municipio di Gallarate, ospiterà la “Giornata di Screening – Prevenzione, Salute, Comunità”, iniziativa promossa dai Lions Club della Zona B della Seconda Circoscrizione del Distretto 108 Ib1 con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Gallarate.
L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, offrendo l’opportunità di effettuare gratuitamente una serie di controlli sanitari semplici e non invasivi.
Quattro screening gratuiti per la salute
Nel corso della mattinata saranno disponibili quattro diversi servizi di controllo.
I cittadini potranno sottoporsi a uno screening visivo, con verifiche della vista rivolte a persone di tutte le età, a uno screening odontoiatrico dedicato alla prevenzione e al controllo della salute orale, a uno screening audiometrico per la valutazione dell’udito e a uno screening Doppler dei tronchi sovraortici, esame non invasivo utile per controllare lo stato delle arterie del collo.
Si tratta di prestazioni che possono contribuire a individuare precocemente eventuali problematiche e rappresentano un importante strumento di tutela della salute.
Un’iniziativa al servizio della comunità
La manifestazione si inserisce nell’attività di servizio che da anni i Lions svolgono sul territorio, con particolare attenzione ai temi della salute pubblica e del benessere delle persone.
Gli organizzatori sottolineano come la prevenzione rappresenta il primo passo per prendersi cura di sé e migliorare la qualità della vita. Da qui la scelta di proporre un’iniziativa gratuita e accessibile, rivolta a tutta la cittadinanza.
La collaborazione con il Comune di Gallarate
L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Gallarate, che ha messo a disposizione gli spazi di Palazzo Borghi e sostenuto economicamente l’iniziativa.
I Lions hanno espresso il proprio ringraziamento al Comune per l’attenzione dimostrata verso i temi della prevenzione e della salute, evidenziando l’importanza della sinergia tra istituzioni e associazioni per offrire servizi utili alla comunità.
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