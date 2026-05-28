A Gallarate un’estate di musica e intrattenimento con il “Gallarate Summer Sound 2026”

Concerti live, dj set, animazione per famiglie e due concorsi dedicati agli artisti emergenti: prende il via “Gallarate Summer Sound 2026”, la rassegna estiva promossa dal Distretto Urbano del Commercio con il patrocinio e il contributo del Comune di Gallarate, in collaborazione con Naga, Confcommercio Gallarate e Malpensa e Pro Loco Gallarate.

Il calendario animerà Piazza Libertà dal 12 giugno al 25 luglio con appuntamenti serali – al venerdì, tranne il 25 luglio giorno del patrono – dedicati alla musica e all’intrattenimento. Ogni serata inizierà alle 20 con dj set e attività per bambini e famiglie, mentre dalle 21.30 spazio ai concerti live e alle finali dei concorsi musicali.

A presentare il progetto è stata l’assessora alle Attività economiche Belinda Simeoni, che ha sottolineato come l’iniziativa voglia trasformare il centro cittadino «in uno spazio di incontro, musica, socialità e vitalità urbana», con l’obiettivo di rendere Gallarate «sempre più un luogo capace di attrarre persone, famiglie e giovani».

Le serate

La rassegna prenderà il via il 12 giugno con la Xela Band e un repertorio di musica italiana e internazionale. Il 19 giugno sarà la volta dell’omaggio ad Annalisa, Elodie e Alessandra Amoroso con Euforia Tribale, mentre il 26 giugno salirà sul palco Andy Vox con un tributo a Vasco Rossi.

A luglio spazio al tributo a Zucchero Fornaciari con Sugar Live (3 luglio) e a una serata dedicata a Pinguini Tattici Nucleari, 883 e Cesare Cremonini con Max Wannabe Special (10 luglio).

Tra le novità dell’edizione 2026 ci sono anche due contest musicali. Il 17 luglio si terrà la finale del concorso canoro “La Voce dei Rioni”, mentre il 24 luglio Piazza Libertà ospiterà la finale del “Gallarate Battle of the Bands”, contest dedicato alle band emergenti.

Proprio su quest’ultimo appuntamento si è soffermata Alice Mometti, spiegando che il progetto nasce per dare spazio ai giovani musicisti del territorio: le band saranno selezionate da una giuria composta da professionisti del settore musicale e potranno essere votate anche dal pubblico attraverso un sistema collegato ai negozi del Distretto commerciale. L’idea, è stato spiegato durante la presentazione, è quella di creare una sinergia tra musica, commercio locale e partecipazione cittadina.

Il 25 luglio, in occasione della Festa del Patrono, il cartellone si chiuderà con un omaggio ai Negramaro, Modà e Antonacci interpretato dai BRG.

Un lavoro condiviso e il rilancio del centro

Durante la conferenza stampa è stato evidenziato anche il lavoro condiviso tra amministrazione, commercianti e associazioni cittadine. Renato Chiodi, presidente di Confcommercio Gallarate e Malpensa, ha parlato di «uno spirito nuovo» e di una collaborazione rafforzata negli ultimi mesi tra Distretto del commercio, Comune e attività commerciali, sottolineando l’importanza della programmazione anticipata degli eventi e del coinvolgimento dei commercianti.

Anche Luca Filiberti, presidente di Naga, ha ribadito la volontà di lavorare in sinergia per il rilancio del centro storico attraverso eventi capaci di portare persone in città durante l’estate.

Secondo gli organizzatori, il Gallarate Summer Sound vuole essere non solo una rassegna musicale ma anche «un investimento sulla vitalità del commercio locale e sulla capacità della città di creare occasioni di incontro»