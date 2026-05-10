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A Garzeno, gregge decimato dai lupi: una capra salvata dopo un volo di 30 metri

Intervento dei vigili del fuoco di Dongo e degli specialisti SAF di Como dopo l’attacco di un branco di lupi a un gregge nella zona montana sopra Garzeno

intervento nel comasco alto lario per recupero capra

Animali morti, sangue e una capra salvata per miracolo dopo una caduta in un dirupo. È la scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco chiamati sabato 9 maggio per un salvataggio sopra Garzeno, in Alto Lario. Un branco di lupi ha attaccato un gregge causando una vera e propria strage.

L’allarme è scattato attorno alle 16.40. Il pastore, dopo aver trovato quasi tutti i suoi animali uccisi, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco per recuperare l’unica capra sopravvissuta all’attacco. Nel tentativo disperato di mettersi in salvo dal branco, l’animale era precipitato in un burrone, rimanendo bloccato a circa 30 metri di profondità.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Dongo, supportate dagli specialisti SAF arrivati da Como. I soccorritori hanno raggiunto la zona con quad e mezzi fuoristrada per poi avviare le operazioni di recupero.

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Il recupero della capra nel dirupo

Il pastore aveva provato da solo a recuperare la capra, senza però riuscirci. A quel punto sono entrati in azione gli specialisti SAF, il nucleo Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco, abituati a operare in scenari complessi tra rocce e vegetazione impervia.

Utilizzando tecniche di calata, i soccorritori sono riusciti a raggiungere l’animale nel burrone e a recuperarlo vivo. La capra è stata poi riaffidata al proprietario.

Allevatori in difficoltà nel Comasco

Secondo quanto ricostruito, il gregge sarebbe stato attaccato da un branco di lupi nella zona montana sopra Garzeno.  Solo una capra è riuscita a sopravvivere all’assalto, finendo però nel dirupo durante la fuga.

L’episodio riporta l’attenzione sulla presenza dei lupi nelle aree montane dell’Alto Lago e sulle difficoltà vissute dagli allevatori che lavorano negli alpeggi della zona.

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Pubblicato il 10 Maggio 2026
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