A Gavirate l’arte abbatte le barriere: una giornata tra emozioni, creta e danza

C’è un linguaggio che non conosce barriere, non richiede traduzione e arriva direttamente dove le parole spesso non riescono: è il linguaggio dell’arte. Lo sa bene chi ha costruito “Il colore delle emozioni”, la giornata di arte e inclusione in programma giovedì 14 maggio a Gavirate, pensata per parlare ai giovani e alla comunità intera attraverso la forza espressiva della creatività.

L’iniziativa nasce all’interno del progetto CreativArti, la rete delle scuole POAP — Polo ad Orientamento Artistico e Performativo — riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, e si inserisce in un percorso di scambio culturale tra istituti accomunati da un obiettivo preciso: dare spazio ai talenti, coltivare la sensibilità degli studenti e promuovere l’inclusione attraverso le diverse forme espressive. Protagonisti della giornata saranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Gavirate e dell’Istituto Comprensivo Bertacchi di Busto Arsizio.

Ad affiancarli, due ospiti che di inclusione non parlano soltanto: la incarnano. Simona Atzori, artista, danzatrice e scrittrice nata senza braccia, e Felice Tagliaferri, scultore non vedente di fama internazionale.

Le loro storie, autentiche, profonde e tutt’altro che rassicuranti nella loro complessità, raccontano come ogni limite possa trasformarsi in possibilità, aprendo strade che nessuno avrebbe saputo immaginare prima di percorrerle.

La giornata si articola in due momenti distinti ma complementari. La mattina, presso la scuola secondaria di primo grado “Carducci” di Gavirate, cinquanta studenti provenienti dai due istituti parteciperanno in due turni, il primo dalle 8.15 alle 10.15, il secondo dalle 10.20 alle 12.20, al laboratorio sensoriale “La creta al buio”, guidato direttamente da Tagliaferri. Un’esperienza che rovescia il punto di vista: scolpire senza vedere, affidarsi alle mani, scoprire che la forma nasce anche dall’ascolto. Ad arricchire la mattinata, la visita alle mostre di arte visiva allestite nella scuola.

Il pomeriggio si sposta all’Auditorium comunale, dove dalle 14.30 alle 16.40, dopo i saluti delle autorità istituzionali, Simona Atzori e Felice Tagliaferri si racconteranno e dialogheranno con i ragazzi. A fare da filo conduttore sarà il libro di Atzori, Cosa ti manca per essere felice, che gli studenti hanno già letto in preparazione all’incontro: un punto di partenza per condividere riflessioni su felicità, resilienza, crescita personale e potenzialità individuali. A moderare il dialogo pomeridiano sarà il giornalista Roberto Bof.

Il momento conclusivo è quello che meglio sintetizza lo spirito dell’intera giornata: Atzori e Tagliaferri lavoreranno insieme la creta e dipingeranno fianco a fianco, in un gesto semplice ma di grande impatto emotivo, simbolo concreto di collaborazione e inclusione. Ad accompagnare la performance sarà la musica del Bellotti Ensemble, formato dagli studenti della classe 1ªA dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Bertacchi.

L’evento sarà registrato e trasmesso in diretta streaming dalle 14.30, accessibile tramite QR code dedicato.

A fare gli onori di casa saranno la dirigente dell’IC di Gavirate Maria Grazia Barone, il sindaco di Gavirate Massimo Parola e il dirigente dell’IC Bertacchi Dennis Bignami. Alla giornata sarà presente l’intera comunità educante e istituzionale della città, a confermare come questa iniziativa rappresenti molto più di un evento scolastico: un’occasione concreta di crescita collettiva. Il sostegno dell’iniziativa è garantito da Pro Gavirate, dall’associazione Rughe, dall’ANPI, dalla Croce Rossa, dal comitato genitori e dagli sponsor.

“Il colore delle emozioni” non vuole raccontare l’arte: vuole farla vivere. Perché quando si crea insieme, si costruiscono legami, si aprono possibilità e — forse — si scoprono nuove sfumature di sé.