A Grantola fantasia e colori: un pomeriggio tra letture e laboratori creativi per bambini

Il borgo di Grantola si prepara ad accogliere un nuovo e magico appuntamento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, all’insegna della narrazione e della manualità. Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 15:30, gli spazi di “Casa Barozzi” in Piazza Cavour diventeranno lo scenario del laboratorio organizzato da GRANdivertimento.

L’evento si aprirà con un ospite speciale che guiderà i presenti in un viaggio incantato attraverso la lettura de “La favola dei Caldomorbidi” di Claude Steiner. La storia verrà raccontata utilizzando il suggestivo teatro Kamishibai, un’antica tecnica giapponese di narrazione per immagini che promette di catturare l’attenzione e la fantasia di ogni bambino.

L’esperienza non si esaurirà con il racconto: a seguire, i piccoli partecipanti potranno mettersi alla prova in un “morbido” laboratorio creativo a tema, ideato per trasformare le suggestioni della fiaba in piccoli capolavori fatti a mano. Per concludere il pomeriggio in bellezza e favorire la socializzazione, è prevista una merenda per tutti i presenti.

L’ingresso all’iniziativa è completamente gratuito, ma per ragioni organizzative è possibile richiedere informazioni o prenotare contattando Valeria al numero 340 061 0489 o inviando una mail a grandivertimentoinfo@gmail.com. Sarà un’occasione imperdibile per vivere un sabato pomeriggio tra storie, creatività e tanto divertimento nel cuore di Grantola.