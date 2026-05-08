A Induno Olona la sanità raddoppia: pronto il progetto per la nuova sede Asfarm

L’Amministrazione Comunale di Induno Olona e il Consiglio di Amministrazione di A.S.Far.M. hanno presentato alla cittadinanza un piano ambizioso per il potenziamento dei servizi sanitari e sociosanitari locali. L’investimento, nato da una gestione virtuosa del bilancio aziendale che ha evidenziato una solida liquidità, mira a restituire risorse alla comunità attraverso la creazione di una seconda sede strategica. Il progetto si concentra su tre pilastri fondamentali: il rafforzamento della medicina di gruppo, la nascita di un polo pediatrico d’eccellenza e il potenziamento della diagnostica specialistica per tutta la Valceresio.

Più spazio per i medici di base nella sede storica

Il primo obiettivo del piano riguarda l’ingrandimento e la riqualificazione degli spazi dedicati alla medicina generale nella sede storica di via Jamoretti. L’idea è quella di creare nuovi ambulatori per i medici di base in un’unica sede integrata, favorendo la medicina di gruppo potenziata. Questo permetterà ai pazienti, in particolare a quelli cronici e alle famiglie del territorio, di godere di un accesso più semplice e continuo alle cure primarie, riducendo la frammentazione dei servizi.

Un nuovo Polo Pediatrico per l’infanzia e l’adolescenza

Una delle novità più rilevanti è l’istituzione del Polo Pediatrico Unico, che troverà spazio al secondo piano di via Jamoretti. Non si tratterà solo di pediatria di base, ma di un centro dedicato alla prima infanzia e all’età adolescenziale con un’attenzione specifica alle tematiche della disabilità e dell’inclusione. All’interno della struttura opererà un’unità dedicata ai DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) con un’équipe specializzata e percorsi mirati, oltre a campagne di prevenzione e screening costanti.



Specialistica e prelievi: meno chilometri per i cittadini

Il terzo pilastro del progetto riguarda il Punto Prelievi e la medicina specialistica. Grazie alla riqualificazione degli spazi e a percorsi ottimizzati, l’obiettivo è abbattere ulteriormente le liste d’attesa, dopo un 2025 che ha visto oltre 12.800 pazienti usufruire del servizio. Saranno realizzati sei nuovi studi specialistici con un incremento della diagnostica per immagini, ecografia e radiologia. L’obiettivo dichiarato è offrire «più prestazioni e meno chilometri» per gli utenti di Induno Olona e della Valceresio, portando l’alta diagnostica direttamente sotto casa.

Una scelta condivisa con la comunità

L’assemblea pubblica tenutasi mercoledì 7 maggio 2026 ha segnato un momento di partecipazione diretta. «La scelta è quella di restituirle alla comunità – spiegano i vertici di A.S.Far.M. riferendosi alle risorse economiche – attraverso l’aumento, il miglioramento, il potenziamento e la riqualificazione dei servizi sanitari e sociosanitari per Induno Olona e la Valceresio». La visione dell’azienda è chiara: un investimento che viene dalla comunità e torna alla comunità, rispettando il principio che ogni decisione strategica debba essere condivisa preventivamente con i cittadini.