A Ispra il fascino del Giro d’Italia: il 16 maggio tutti in posa con il trofeo rosa

Il fascino del Giro d’Italia approda a Ispra con un appuntamento pensato per gli appassionati di ciclismo, ma anche per curiosi, famiglie e turisti. Sabato 16 maggio il celebre trofeo della corsa rosa sarà protagonista di una giornata evento sulle sponde del Lago Maggiore, offrendo a tutti la possibilità di scattare una fotografia accanto a uno dei simboli più iconici dello sport italiano.

L’arrivo del prestigioso trofeo del Giro d’Italia, la celebre spirale dorata che racchiude i nomi dei vincitori della competizione ciclistica più amata del Paese, è previsto a Ispra.

Un’occasione rara, capace di richiamare tifosi e appassionati da tutta la provincia e non solo. L’iniziativa punta soprattutto sull’esperienza diretta del pubblico: «Vieni a scattare una foto con il trofeo», recita lo slogan dell’evento. Un invito che trasforma il trofeo in un’attrazione accessibile a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori o agli atleti.

Per un giorno, il mito del Giro diventa così vicino e condivisibile, in uno scenario di grande impatto paesaggistico come quello del lungolago di Ispra.

L’evento nasce grazie alla collaborazione tra diverse realtà del territorio, tra cui La Valganna, l’associazione culturale Amici Mario Berrino Ispra, Romeo Ispra, la Vecchia Camiceria di Ispra e Ganna. Un gioco di squadra che unisce sport, promozione del territorio e passione popolare, valorizzando ancora una volta il legame tra il ciclismo e le comunità locali.