A Lavena Ponte Tresa la premiazione del concorso letterario “La Rondine: Ti scrivo questa lettera”

Si concluderà domenica 31 maggio alle ore 16.30, nella Sala Polivalente di Lavena Ponte Tresa, la settima edizione del Premio Letterario “La Rondine: Ti scrivo questa lettera”, iniziativa dedicata ai giovani e alla scrittura organizzata dall’Associazione culturale La Rondine.

La cerimonia di premiazione vedrà protagonisti 49 studenti provenienti da 19 istituti scolastici del territorio, da fuori regione e anche dall’estero. Sul palco saliranno bambini delle scuole elementari, ragazzi delle medie e studenti delle superiori, premiati per i loro elaborati dedicati al tema scelto per l’edizione 2026: “Lettera alla mia felicità”.

I vincitori saranno annunciati soltanto nel corso della cerimonia, mantenendo fino all’ultimo il clima di attesa e partecipazione che accompagna il concorso.

«Mai come quest’anno abbiamo avuto tanta difficoltà nello scegliere i vincitori – spiega Aleksandra Damnjanovic, presidente dell’associazione e membro della giuria tecnica –. Come sosteniamo da sempre, i giovani ci sorprendono continuamente con la loro fantasia e la loro voglia di raccontarsi. La scrittura a mano, prevista come obbligo dal regolamento, rende tutto ancora più autentico e speciale».

Ad accompagnare il pomeriggio sarà il Coro giovanile “Amaranto”, diretto dalla giovane maestra Andrea Comunetti. A condurre l’evento sarà Silvia Bocchiddi, manager specialista in risorse umane, che guiderà la cerimonia. Prima della premiazione sarà inoltre possibile visitare l’esposizione delle opere degli artisti e membri della giuria artistica Eduardo Brocca Toletti, Adele Cossi, Susanna Primavera e Chiara Gualtieri.

Come da tradizione, il buffet sarà offerto da Bennet S.p.A., sostenitore storico del premio. L’associazione La Rondine ha voluto inoltre ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’edizione 2026: Fosco Marongiu di Banca Mediolanum, la famiglia Crivelli di Luino, Cumdi Srl di Germignaga, la famiglia D’Agostino di Cadegliano Viconago, la Comunità Montana del Piambello e i volontari dell’associazione impegnati nella raccolta fondi.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al Comune di Cadegliano Viconago per il sostegno all’iniziativa e al Comune di Lavena Ponte Tresa per la concessione della Sala Polivalente, che ospita la cerimonia ormai da sei edizioni.

Al termine della premiazione tutti i partecipanti e i docenti coinvolti riceveranno una copia dell’antologia contenente gli elaborati più significativi selezionati per questa edizione, realizzata con la collaborazione di Marco Giannantonio delle “Arti Tipografiche” di Induno Olona.

L’appuntamento si chiuderà con lo slogan scelto per questa edizione: “Be Happy!”.