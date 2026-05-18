Laveno Mombello
A Laveno Mombello sul palco arriva il “Duo The Men in Black
Venerdì 23 maggio il Cinema Teatro Franciscum ospita una serata speciale tra grandi successi musicali dagli anni ’60 ai ’90, comicità e brani in dialetto
L’avventura artistica e musicale del territorio prosegue a pieno ritmo con un appuntamento all’insegna dello spettacolo dal vivo e del divertimento nel cuore di Laveno Mombello. Venerdì 23 maggio 2026, alle ore 21:00, i riflettori del Cinema Teatro Franciscum (situato in viale don Ernesto Redaelli 13) si accenderanno per ospitare il concerto-spettacolo del duo “The Men in Black“.
La formazione, composta da Renato Furigo alla voce e Mauro Guarneri alla voce e al pianoforte, proporrà una scaletta ricca e variegata intitolata significativamente “L’avventura continua…”. Il pubblico sarà guidato in un viaggio temporale attraverso la musica dal vivo, con l’esecuzione dei più grandi successi e brani evergreen che hanno segnato la storia della canzone dagli anni ’60 fino agli anni ’90.
A rendere la serata ancora più dinamica e coinvolgente sarà l’alternanza tra le esecuzioni musicali e i momenti dedicati al cabaret e al repertorio dialettale, elementi storicamente radicati nella tradizione teatrale e popolare della zona. Si preannuncia quindi un evento completo, capace di abbinare l’emozione delle melodie del passato a una sana dose di ironia e risate.
L’ingresso per assistere allo spettacolo prevede un biglietto intero al costo di 10,00 € e un biglietto ridotto a 5,00 € riservato ai minori di 18 anni. Per assicurarsi un posto in sala è possibile usufruire del servizio di prenotazione e prevendita online direttamente sul sito ufficiale della struttura (www.cinemateatrofranciscum.com) oppure richiedere ulteriori informazioni scrivendo all’indirizzo email cinemateatrofranciscum@gmail.com.