A Laveno Mombello sul palco arriva il “Duo The Men in Black

L’avventura artistica e musicale del territorio prosegue a pieno ritmo con un appuntamento all’insegna dello spettacolo dal vivo e del divertimento nel cuore di Laveno Mombello. Venerdì 23 maggio 2026, alle ore 21:00, i riflettori del Cinema Teatro Franciscum (situato in viale don Ernesto Redaelli 13) si accenderanno per ospitare il concerto-spettacolo del duo “The Men in Black“.

La formazione, composta da Renato Furigo alla voce e Mauro Guarneri alla voce e al pianoforte, proporrà una scaletta ricca e variegata intitolata significativamente “L’avventura continua…”. Il pubblico sarà guidato in un viaggio temporale attraverso la musica dal vivo, con l’esecuzione dei più grandi successi e brani evergreen che hanno segnato la storia della canzone dagli anni ’60 fino agli anni ’90.

A rendere la serata ancora più dinamica e coinvolgente sarà l’alternanza tra le esecuzioni musicali e i momenti dedicati al cabaret e al repertorio dialettale, elementi storicamente radicati nella tradizione teatrale e popolare della zona. Si preannuncia quindi un evento completo, capace di abbinare l’emozione delle melodie del passato a una sana dose di ironia e risate.

L’ingresso per assistere allo spettacolo prevede un biglietto intero al costo di 10,00 € e un biglietto ridotto a 5,00 € riservato ai minori di 18 anni. Per assicurarsi un posto in sala è possibile usufruire del servizio di prenotazione e prevendita online direttamente sul sito ufficiale della struttura (www.cinemateatrofranciscum.com) oppure richiedere ulteriori informazioni scrivendo all’indirizzo email cinemateatrofranciscum@gmail.com.