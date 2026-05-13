A Lonate Ceppino torna il Black Inside Festival Jazz: tre giorni di concerti con grandi artisti

Dal 29 al 31 maggio la manifestazione organizzata da Black Inside APS porta a Lonate Ceppino artisti del panorama jazz nazionale e internazionale

Tre giornate dedicate alla musica jazz dal vivo, con artisti di livello nazionale e internazionale, concerti, collaborazioni con le realtà del territorio e appuntamenti all’aperto. Dal 29 al 31 maggio Lonate Ceppino ospiterà la terza edizione del “Black Inside Festival Jazz 2026”, organizzato dall’associazione culturale Black Inside APS.

Dopo il successo delle prime edizioni, il festival cresce e si amplia, proponendo un programma distribuito su tre giorni e confermandosi tra gli appuntamenti musicali più attesi del territorio varesino.

Un festival nato per valorizzare musica e territorio

Black Inside APS, realtà culturale con sede a Lonate Ceppino, promuove da anni eventi dedicati alla musica, all’arte e alla socialità, con l’obiettivo di creare occasioni culturali accessibili e coinvolgenti.

Il festival nasce proprio da questa filosofia: mettere in rete artisti, attività commerciali e pubblico per costruire un’esperienza condivisa fatta di musica dal vivo, convivialità ed emozioni.

Gli eventi si svolgeranno negli spazi del Black Inside APS e alla Pasticceria “Il Posto delle Fragole”, che ospiterà alcuni concerti all’aperto.

Il programma del festival

Il festival prenderà il via venerdì 29 maggio alle 21 con il Giancarlo Cova Quartet e, a seguire, il concerto dei The Wand.

Sabato 30 maggio il programma inizierà alle 19 con l’esibizione di Giulia Monti & Jimmy Kanaglia alla Pasticceria “Il Posto delle Fragole”. In serata, negli spazi del Black Inside, saliranno sul palco il Claudio Borroni Quintet e il trio Greselin-Calloni-Cifarelli.

Domenica 31 maggio il festival proporrà una lunga giornata di musica a partire dalle 12 con formula brunch. In programma i concerti del Giusy Consoli Quartet, Tanuky Quartet e Fuja Project Trio. In serata spazio anche al Groove Quartet, ai The Hurricanes feat. Chris Collins e ai Nexus.

Ingresso e informazioni

L’ingresso ai concerti serali organizzati negli spazi Black Inside sarà di 20 euro ed è richiesta la tessera CSEN. Gli appuntamenti ospitati dalla Pasticceria “Il Posto delle Fragole” saranno invece a ingresso libero.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3475430118.

Qui la locandina con i dettagli del programma