A Lugano il Primo Maggio finisce in rissa, spray urticante per riportare la calma

Disordini nella serata di ieri a Lugano, nella zona della pensilina Botta. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve durante una situazione degenerata poco dopo le 22.30.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale e dalla Polizia della Città di Lugano, l’allarme è scattato in seguito a segnalazioni di disordini. Sul posto sono intervenuti inizialmente gli agenti della polizia cittadina, poi supportati dalla Polizia cantonale e dalla Polizia Ceresio Nord.

Presenti anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato assistenza alle due persone rimaste ferite in modo non grave.

Nel corso dell’intervento, alcuni presenti avrebbero inoltre ostacolato l’operato degli agenti. Per questo motivo le forze dell’ordine hanno fatto ricorso anche allo spray urticante per riportare la situazione sotto controllo.

La calma è stata ristabilita poco prima delle 23.

Sono ora in corso le verifiche per chiarire le cause che hanno portato ai disordini e per identificare i responsabili. Le autorità dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità individuali.