A Luino arriva il grande blues: Fabio Treves e band in concerto al Parco Ferrini

L’appuntamento è al Parco Ferrini, in via XV Agosto, con inizio del concerto alle 21.30 e ingresso libero

Una serata di grande blues sulle rive del Lago Maggiore con uno dei nomi storici della musica italiana. Venerdì 5 giugno Fabio Treves e la Treves Blues Band arrivano a Luino per un concerto inserito nel cartellone del “Festival del teatro e della comicità Città di Luino”.

L’appuntamento è al Parco Ferrini, in via XV Agosto, con inizio del concerto alle 21.30 e ingresso libero. Gli organizzatori invitano il pubblico ad approfittare dell’occasione anche per una gita sul Lago Maggiore: una serata estiva tra musica dal vivo, atmosfera all’aperto e il sound travolgente della Treves Blues Band.

Fabio Treves, soprannominato il “Puma di Lambrate”, è considerato uno dei pionieri del blues in Italia. Armonicista, cantante e fondatore della Treves Blues Band nel 1974, da oltre cinquant’anni porta sui palchi italiani e internazionali il blues delle origini, contaminato da rock ed energia live, diventando un punto di riferimento per generazioni di appassionati.

Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con grandi artisti italiani e internazionali e continua ancora oggi a proporre concerti capaci di attraversare le radici del blues, dai canti di lavoro afroamericani al Chicago blues elettrico.

Il concerto di Luino sarà quindi un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i grandi classici del repertorio blues e vivere una serata all’insegna della musica e dell’energia della storica TBB.

In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Dario Fo e Franca Rame.