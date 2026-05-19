A Luino il liceo ha una nuova voce, nasce “Radio Sereni”

Al Liceo Sereni di Luino è nata una nuova voce. È quella di Radio Sereni, la web radio dell’istituto, andata in onda in diretta per la prima volta venerdì 8 maggio.

Un debutto che non rappresenta soltanto l’avvio di un nuovo progetto scolastico, ma l’apertura di uno spazio in cui studenti e insegnanti potranno raccontarsi, confrontarsi e sperimentare linguaggi diversi: dal podcast alla diretta, dalla musica allo sport, dal cinema alla cultura, dalla moda all’intrattenimento.

«Un laboratorio di comunicazione»

L’idea nasce alcuni anni fa su iniziativa del professor Roberto Sala, docente di Scienze umane, con l’obiettivo di creare una web radio capace di dare parola alla comunità scolastica. Dopo una fase di preparazione, il progetto ha preso forma nella primavera del 2026 grazie alla collaborazione dei docenti Edoardo Cossu, Davide Di Giuseppe e dello stesso Sala, con il supporto amministrativo della direttrice dei Servizi generali e amministrativi (Dsga) Cristina Nalbandian. Determinante è stato anche il contributo di Dj Ulisse, noto dj locale, che ha messo a disposizione competenze tecniche e professionali indispensabili per trasformare un’idea in una radio vera.

«Il valore di un’esperienza come Radio Sereni – spiegano i coordinatori – sta proprio qui, cioè nel fare della scuola non solo un luogo di apprendimento, ma anche un laboratorio di comunicazione. Preparare una trasmissione significa scegliere un tema, documentarsi, scrivere testi, parlare in pubblico, rispettare tempi e ruoli, imparare a usare strumenti tecnici, montare audio, organizzare una scaletta. Sono competenze trasversali che difficilmente si sviluppano con la sola lezione frontale e che diventano preziose anche in vista del futuro universitario e professionale».

Non a caso, i docenti promotori immaginano Radio Sereni come un progetto progressivamente affidato agli studenti. Il palinsesto è ancora tutto da costruire e proprio questa è una delle sue maggiori potenzialità: i ragazzi potranno diventare autori, speaker, tecnici, redattori, intervistatori, responsabili di rubriche e contenuti.

«L’obiettivo – aggiunge il professor Di Giuseppe – è renderli sempre più autonomi, sia nella gestione tecnica sia nella progettazione editoriale». La radio scolastica, inoltre, può diventare una concreta esperienza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), l’ex alternanza scuola-lavoro, il cui percorso confluisce nell’esame di Maturità. In questo senso Radio Sereni non è un’attività accessoria, ma un’occasione formativa completa che unisce creatività, responsabilità, lavoro di squadra e rapporto con il territorio.

Web radio scolastiche, un panorama che cresce

Il Ministero dell’Istruzione ha promosso negli anni Miur Radio Network, definendola uno spazio di conoscenza, scambio, confronto, crescita e formazione per ragazze e ragazzi. Non mancano esempi vicini al modello che il Liceo Sereni sta sviluppando.

In Trentino, per esempio, il progetto WeBe Radio coinvolge più istituti in un unico palinsesto, con redazioni autonome, programmi condotti dagli studenti e podcast didattici; le scuole partecipanti riconoscono le attività di scrittura, registrazione ed editing come parte dell’alternanza scuola-lavoro.

Anche gli studenti del Liceo economico sociale di Laveno Mombello hanno lanciato un loro progetto con Storie in cuffia, il podcast presentato durante il Festival della Meraviglia sabato 9 maggio.

Per Radio Sereni, dunque, la prima trasmissione dell’8 maggio è solo l’inizio. La speranza degli insegnanti è che la partecipazione cresca e si consolidi, fino a fare della web radio un patrimonio stabile della scuola. Un luogo in cui gli studenti possano imparare facendo, confrontarsi con il mondo della comunicazione e lasciare una traccia del proprio passaggio al liceo. Perché una radio scolastica non è soltanto un microfono acceso ma è pure una comunità che impara ad ascoltarsi.