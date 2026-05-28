A Luino un giugno ricco di eventi: teatro, cultura, street food e tradizioni animano la città
Dal Festival della Comicità delle Terre Insubri al mercato contadino, passando per mostre, conferenze e la festa patronale: il calendario “Giugno a Luino” propone un mese di appuntamenti tra cultura, intrattenimento e comunità
Un mese all’insegna della cultura, della socialità e delle tradizioni. Luino si prepara a vivere un giugno intenso grazie al calendario “Giugno a Luino”, promosso con il patrocinio del Comune e ricco di iniziative diffuse sul territorio cittadino.
Ad aprire il programma sarà il Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri, in programma dal 4 al 7 giugno tra Palazzo Verbania e Parco Ferrini. L’edizione di quest’anno coincide con il ventesimo anniversario della manifestazione, ormai diventata un appuntamento consolidato per il territorio.
Il 5 giugno spazio alla memoria storica con “Archivissima”, iniziativa ospitata all’Archivio Storico di Luino, che proporrà la mostra documentaria “Quello che non c’è più e quello che non c’è ancora”.
Dal’8 al 14 giugno, diversi luoghi della città ospiteranno invece “40 anni di umanità”, manifestazione organizzata in occasione del quarantennale della fondazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino e Valli, con eventi e appuntamenti dedicati alla storia e all’impegno dell’associazione sul territorio.
Non mancheranno gli appuntamenti legati alle tradizioni e ai prodotti locali. Domenica 14 giugno, in piazza Libertà, tornerà infatti il mercato contadino, dalle 8 alle 14, con espositori e produttori del territorio.
Dal 19 al 21 giugno il Porto Nuovo farà da cornice allo “Street Food”, iniziativa organizzata dalla Nuova Pro Loco Città di Luino, che porterà in città sapori e specialità gastronomiche.
Il calendario proseguirà il 20 giugno a Palazzo Verbania con la conferenza “Pierino al mercato di Luino” di Piero Chiara in lingua dei segni italiana LIS, promossa dall’Università degli Studi di Parma e Cremona.
Arte contemporanea protagonista invece il 21 giugno con l’inaugurazione della mostra “Cloud Dancer – Color of the Year”, organizzata dall’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese.
Gran finale sabato 27 giugno con “Luino in festa 2026”, evento diffuso che coinvolgerà diversi punti della città con il Palio Remiero, la messa e la processione, dj set e spettacolo pirotecnico in occasione della festa patronale.
Un calendario variegato che punta a coinvolgere cittadini e visitatori, valorizzando gli spazi della città e offrendo occasioni di incontro tra cultura, intrattenimento e identità locale.
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